Nacional

Confirma SSPC dron de EUA en México por solicitud del país

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que un dron de Estados Unidos sobrevoló la zona de Tejupilco, Edomex a petición de nuestro país

  • 13
  • Agosto
    2025

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este miércoles que un dron de Estados Unidos sobrevoló la zona de Tejupilco, Estado de México, “a petición de nuestro país”.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que no se trata de una aeronave militar, sino de un avión no tripulado que opera “a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano” y cuyo objetivo es apoyar investigaciones en territorio nacional.

“En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. No hay ningún avión militar que vuele en nuestro país”, subrayó García Harfuch.

La declaración se dio durante una conferencia encabezada por García Harfuch, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, e integrantes del Gabinete de Seguridad, en la que también informaron sobre el reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos, realizado el 12 de agosto.

Entre los extraditados destacan Servando Gómez, alias La Tuta, fundador de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias El Cuini, uno de los líderes de Los Cuinis.

El titular de la SSPC señaló que el Gobierno estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los connacionales entregados.

Por su parte, Gertz Manero enfatizó que este proceso no difiere del efectuado en febrero de 2025, cuando fue entregado Rafael Caro Quintero.

“La misma base constitucional, la misma base legal, las mismas convenciones internacionales. Es el mismo sistema en el que un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter, dentro del marco legal”, señaló el fiscal.

Con ello, el Gobierno federal busca reforzar la cooperación binacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado, tanto en el intercambio de inteligencia como en acciones conjuntas de investigación.


