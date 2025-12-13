Confirman en México primer caso de influenza A H3N2 subclado K

La vigilancia epidemiológica en México registró un nuevo hallazgo esta semana tras la confirmación del primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K, una variante que ha sido identificada recientemente en distintas regiones del mundo. La detección fue confirmada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud.

El anuncio se dio luego de que, horas antes, el secretario de Salud, David Kershenobich, señalara que hasta ese momento no se tenía registro de esta variante en el país. La confirmación se produjo tras los análisis correspondientes, precisando que el paciente fue atendido de manera ambulatoria, recibió tratamiento antiviral y actualmente se encuentra recuperado.

¿Qué es la influenza A H3N2 subclado K?

La influenza A H3N2 subclado K forma parte de los virus de influenza tipo A que circulan de manera estacional a nivel global. Autoridades sanitarias han explicado que sus características clínicas son similares a las de la influenza estacional que se presenta cada año, por lo que su manejo médico no difiere de los protocolos habituales.

Aunque ha sido denominada coloquialmente como “supergripe” en algunos países, la Secretaría de Salud aclaró que no representa un motivo de alarma para la población. El seguimiento clínico y las medidas de control son las mismas que se aplican ante otros casos confirmados de influenza.

Contexto internacional y aumento de casos

La detección en México ocurre en un escenario de aumento global de casos de influenza, registrado desde finales de noviembre. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), países como Estados Unidos y Canadá han reportado un predominio del virus tipo A(H3N2), incluido el subclado K.

Este comportamiento también ha sido observado en regiones de Asia y Europa, donde se ha identificado una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos circulantes. Las autoridades internacionales han recomendado a los países de América reforzar sus planes de atención ante la temporada de virus respiratorios.

