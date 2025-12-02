Cerrar X
Nacional

México activa alerta sanitaria por gusano barrenador

La SADER activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal para prevenir y controlar el gusano barrenador del ganado

  • 02
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó este martes 2 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que reactiva y actualiza el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, una medida que busca frenar la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado, una plaga altamente destructiva ocasionada por la mosca Cochliomyia hominivorax.

El acuerdo se aplicará inicialmente en las regiones 6 y 7 del país, aunque queda abierta la posibilidad de extender la emergencia a otras zonas si se detecta evidencia científica de presencia o riesgo inminente de la plaga.

Control estricto y certificados obligatorios para todo el ganado

Con la activación del dispositivo, todo el ganado bovino, bufalino, bisonte, ovino, caprino y porcino que se movilice dentro del país deberá contar con el Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM). La movilización de aves también queda sujeta a esta obligación.

Para obtener el CZM, en muchos casos será necesario que los animales presenten constancia de tratamiento preventivo contra el gusano barrenador, cumplir con procesos de desinfección, ya sea aspersión o inmersión, y someterse a una inspección física para descartar heridas o signos de infestación.

Dichas medidas buscan impedir que la plaga alcance zonas libres y afecte la producción ganadera nacional.

gusano-barrenador-comunicado.jpg

Una plaga erradicada en 1991 que vuelve a generar alarma

El gusano barrenador fue erradicado en México en 1991 tras campañas prolongadas, sin embargo su reaparición, sumada a la movilización ilegal de ganado desde Centroamérica, obligó a las autoridades a activar nuevamente el dispositivo de emergencia.

Por su parte, SENASICA, órgano de SADER, reforzará la vigilancia epidemiológica, la inspección sanitaria y el control en puntos de movilización de ganado y aves.

Productores alertan sobre costos y especialistas piden rigor

Representantes del sector ganadero expresaron preocupación por el costo adicional que implican los nuevos requisitos: tratamientos obligatorios, inspecciones, tiempos de espera y documentación que podrían encarecer la producción y complicar la logística.

Especialistas advierten que para que las medidas sean efectivas, la vigilancia deberá ser estricta y los tratamientos deben estar respaldados científicamente, dado el carácter invasivo y destructivo del gusano barrenador.

 

 


