Tormenta 'Byron' agrava la crisis en Gaza: hay 14 fallecidos

La ya crítica situación humanitaria en la franja de Gaza se agravó ayer tras el paso de la tormenta Byron, que provocó al menos 14 fallecimientos y varios heridos debido a las bajas temperaturas y las intensas lluvias que azotan el enclave palestino.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias Wafa, dos niños murieron a causa de las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza.

La mayoría de las víctimas mortales se registraron en Beit Lahiya, donde una vivienda colapsó por las lluvias.

Al menos dos personas más fallecieron tras la caída de un muro en la ciudad de Gaza y en el campo de desplazados de Al Shati, donde edificios previamente bombardeados se derrumbaron al ceder sus estructuras, provocando la muerte de residentes que se habían refugiado en busca de protección contra el clima.

“Una nueva guerra tras las inundaciones”

Habitantes de Gaza señalaron que, tras las inundaciones, enfrentan una nueva amenaza que los obliga a abandonar sus precarios refugios por temor a morir ahogados. “Después de las inundaciones ha comenzado una nueva guerra”, relataron a la cadena Al Jazeera.

En este contexto, Hazem Qasem, vocero de Hamas, afirmó en un comunicado que los derrumbes y las muertes reflejan “la escala sin precedentes del desastre humanitario” en Gaza y acusó al sistema internacional de fracasar en la entrega de ayuda a la población civil.

Países respaldan a la Unrwa

En medio de la emergencia, países de Medio Oriente y Asia reiteraron su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa), destacando su papel “indispensable” ante la crisis humanitaria.

Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto condenaron además el asalto del 8 de diciembre a la sede de la Unrwa en Jerusalén y subrayaron que ninguna otra organización cuenta con la capacidad y presencia necesarias para sustituir su labor.

Comentarios