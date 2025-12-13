Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fuertes_lluvias_60cda2e56c
Internacional

Tormenta 'Byron' agrava la crisis en Gaza: hay 14 fallecidos

Las lluvias y el frío en Gaza dejaron al menos 14 muertos y decenas de heridos, mientras crece la presión internacional por la situación humanitaria

  • 13
  • Diciembre
    2025

La ya crítica situación humanitaria en la franja de Gaza se agravó ayer tras el paso de la tormenta Byron, que provocó al menos 14 fallecimientos y varios heridos debido a las bajas temperaturas y las intensas lluvias que azotan el enclave palestino.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias Wafa, dos niños murieron a causa de las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza.

La mayoría de las víctimas mortales se registraron en Beit Lahiya, donde una vivienda colapsó por las lluvias.

Al menos dos personas más fallecieron tras la caída de un muro en la ciudad de Gaza y en el campo de desplazados de Al Shati, donde edificios previamente bombardeados se derrumbaron al ceder sus estructuras, provocando la muerte de residentes que se habían refugiado en busca de protección contra el clima.

tormentaa.JPG

“Una nueva guerra tras las inundaciones”

Habitantes de Gaza señalaron que, tras las inundaciones, enfrentan una nueva amenaza que los obliga a abandonar sus precarios refugios por temor a morir ahogados. “Después de las inundaciones ha comenzado una nueva guerra”, relataron a la cadena Al Jazeera.

En este contexto, Hazem Qasem, vocero de Hamas, afirmó en un comunicado que los derrumbes y las muertes reflejan “la escala sin precedentes del desastre humanitario” en Gaza y acusó al sistema internacional de fracasar en la entrega de ayuda a la población civil.

Países respaldan a la Unrwa

En medio de la emergencia, países de Medio Oriente y Asia reiteraron su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa), destacando su papel “indispensable” ante la crisis humanitaria.

Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto condenaron además el asalto del 8 de diciembre a la sede de la Unrwa en Jerusalén y subrayaron que ninguna otra organización cuenta con la capacidad y presencia necesarias para sustituir su labor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G70n_DZC_Xs_A_Arwzi_242f1e6e2a
Islandia se suma al boicot Eurovisión 2026; Ya suman cinco países
Hamas_condena_restauracion_de_relaciones_entre_Bolivia_e_Israel_18b9d3221f
Hamás condena restauración de relaciones entre Bolivia e Israel
publicidad

Últimas Noticias

fernando_mendoza_obtiene_premio_heisman_550b7693b0
Fernando Mendoza hace historia al obtener el premio Heisman
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_1558f841e4
¡Gracias! John Cena pierde ante Gunther y termina su carrera
INFO_7_CONTEXTO_4cb1e41d20
Jesús Angulo es baja por lesión para la final de vuelta vs Toluca
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×