Piden transparentar estudios de impacto de contaminación en salud

El Congreso de Nuevo León solicitó a la Secretaría de Salud del Estado entregar un informe detallado sobre los resultados de los estudios que ha realizado respecto al impacto de la mala calidad del aire en la salud de la población del área metropolitana de Monterrey.

La propuesta fue hecha por la diputada panista Claudia Caballero, quien señaló que durante la glosa del cuarto informe de gobierno, la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, afirmó que ya existía un estudio epidemiológico sobre el impacto ambiental en la salud.

“Se considera indispensable reforzar e implementar políticas públicas más estrictas, integrales y efectivas que atiendan de manera urgente la calidad del aire en Nuevo León.

“Ignorar la situación presente implicaría altos costos en salud, bienestar social, productividad y calidad de vida para las familias de Nuevo León. Proteger a la niñez es uno de los sectores más importantes y más vulnerables, y proteger a toda la población es obligación del Estado al ser una prioridad inaplazable para prevenir daños duraderos que afectan el desarrollo integral”, dijo la diputada en tribuna.

El Congreso pidió que el informe incluya la fecha de publicación de los resultados, así como datos sobre defunciones asociadas a enfermedades respiratorias agravadas por contaminantes, y cifras de incidencia y prevalencia de padecimientos pulmonares y cardiovasculares vinculados a la contaminación atmosférica.

También solicitaron que la dependencia detalle las acciones implementadas y las que se contemplan para enfrentar los daños a la salud derivados de la mala calidad del aire.

Además, se pidió establecer un mecanismo permanente de vigilancia epidemiológica específico para atender los efectos de la contaminación en la población infantil, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación y los municipios.

