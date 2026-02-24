Cancela cabildo de Ramos Arizpe bautizos en lago artificial

El municipio de Ramos Arizpe confirmó que no están permitidos bautizos ni ceremonias religiosas dentro del lago artificial de la Alameda, luego de que recientemente se realizara un acto sin autorización en ese espacio público.

El director de Servicios Concesionados, Francisco Javier Vázquez, informó que dicho evento no contó con ningún permiso municipal y se llevó a cabo por decisión unilateral de los organizadores. Aclaró que ni su dependencia ni otra área del Ayuntamiento autorizaron el uso del espejo de agua para esa actividad.

Explicó que la prohibición responde a razones sanitarias y de seguridad, ya que el lago recibe tratamiento químico para su mantenimiento, lo que puede representar riesgos para la piel, la vista y el organismo en general. Además, señaló que el cuerpo de agua no está acondicionado para actividades recreativas o de inmersión.

Vázquez precisó que el municipio mantiene apertura para la realización de eventos religiosos en espacios públicos, siempre y cuando se soliciten los permisos correspondientes y se desarrollen en lugares autorizados, como plazas o áreas específicas de la Alameda Escorial. Sin embargo, subrayó que el lago artificial no puede ser utilizado para ese tipo de ceremonias.

Indicó que se revisará el caso con los organizadores para evitar que situaciones similares se repitan, aunque reconoció que actualmente no existe una multa específica para este tipo de actos fuera de reglamento.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las disposiciones municipales y evitar ingresar al lago, especialmente ante la proximidad de la temporada vacacional, e invitó a utilizar espacios regulados como el complejo AcuaRamos, donde existen condiciones adecuadas y supervisión para actividades acuáticas.

