Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_9928_8328a788b0
Coahuila

Cancela cabildo de Ramos Arizpe bautizos en lago artificial

La prohibición se debe a que los tratamientos químicos que recibe el agua para su mantenimiento, puede causar daños en la piel

  • 24
  • Febrero
    2026

El municipio de Ramos Arizpe confirmó que no están permitidos bautizos ni ceremonias religiosas dentro del lago artificial de la Alameda, luego de que recientemente se realizara un acto sin autorización en ese espacio público.

El director de Servicios Concesionados, Francisco Javier Vázquez, informó que dicho evento no contó con ningún permiso municipal y se llevó a cabo por decisión unilateral de los organizadores. Aclaró que ni su dependencia ni otra área del Ayuntamiento autorizaron el uso del espejo de agua para esa actividad.

Explicó que la prohibición responde a razones sanitarias y de seguridad, ya que el lago recibe tratamiento químico para su mantenimiento, lo que puede representar riesgos para la piel, la vista y el organismo en general. Además, señaló que el cuerpo de agua no está acondicionado para actividades recreativas o de inmersión.

IMG_9931.jpeg

Vázquez precisó que el municipio mantiene apertura para la realización de eventos religiosos en espacios públicos, siempre y cuando se soliciten los permisos correspondientes y se desarrollen en lugares autorizados, como plazas o áreas específicas de la Alameda Escorial. Sin embargo, subrayó que el lago artificial no puede ser utilizado para ese tipo de ceremonias.

Indicó que se revisará el caso con los organizadores para evitar que situaciones similares se repitan, aunque reconoció que actualmente no existe una multa específica para este tipo de actos fuera de reglamento.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las disposiciones municipales y evitar ingresar al lago, especialmente ante la proximidad de la temporada vacacional, e invitó a utilizar espacios regulados como el complejo AcuaRamos, donde existen condiciones adecuadas y supervisión para actividades acuáticas. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6003_bab66e960e
Preocupa a visitantes el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo
1e17d97c_55d9_44ef_971e_76caae587836_c4c6a8256b
Peces muertos vuelve a encender alertas en Ciudad Deportiva
af23ee14_c43c_467d_b5a6_d0bb84990b23_16287ea0ab
Estrena San Pedro ruta gratuita hacia la Alameda de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'
IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×