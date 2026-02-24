Podcast
Nuevo León

Sí se puede modificar el presupuesto: afirman diputados

Las bancadas del PAN, PRI y Morena discreparon, pues aseguran que lo que hay actualmente es una reconducción y no un paquete fiscal aprobado

  • 24
  • Febrero
    2026

Ante las declaraciones del gobernador Samuel García sobre que ya no se le puede mover al presupuesto, las bancadas del PAN, PRI y Morena discreparon, pues aseguran que lo que hay actualmente es una reconducción y no un paquete fiscal aprobado.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que, al igual que el año pasado, hoy hay una reconducción presupuestal, la cual se puede sustituir una vez que se apruebe un presupuesto en el Congreso por la mayoría de los diputados.

“Vamos a pedirle al gobernador que platique con su encargado del despacho (de la Tesorería, Ulises Carlin. Claramente él nos dijo que la Constitución es bien clara, que entrará una reconducción hasta que haya un presupuesto aprobado por el Congreso.

“Entonces, pues que platiquen entre ellos, o sea, en teoría uno es el asesor jurídico del otro; ahora ya es encargado del despacho de la tesorería, pero yo creo que es un tema ya interno”, dijo Carlos de la Fuente.

Carlos

En el mismo sentido, la diputada Lorena de la Garza del PRI y presidenta de la Comisión de Presupuesto, discrepó con el gobernador y dijo que la reconducción está mientras no haya un presupuesto aprobado.

“Yo le solicitaría al gobernador que hable con su encargado de despacho de la tesorería, porque justamente fue él el que nos pidió hacer este procedimiento en la última junta que tuvimos en la tesorería estatal. 

“Ahí él fue el que nos solicitó que hiciéramos un procedimiento en donde pudiéramos retomar el proyecto votado y que pudiéramos hacer modificaciones al respecto. Él fue el que nos dio la idea, él fue el que nos dijo que sí se podía, que además entiendo, él ha sido su consultor jurídico, pues los años recientes, entonces pues que se pongan de acuerdo entre ellos”, dijo De la Garza.

Lorena de la Garza

La diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, agregó que sí se puede modificar el proyecto de presupuesto que el mismo gobernador Samuel García vetó y que desde su bancada van a trabajar por un presupuesto para el pueblo.

“Primero que nada, sí se puede; nosotros vamos por un presupuesto, pues para el pueblo. Las demás bancadas aceptaron los puntos que Morena propuso: que ese beneficio sea para todo el pueblo de Nuevo León, del programa para la pensión de las personas con discapacidad, cero deuda, el tarifazo, entre otros.

“Entonces estamos en los mejores ánimos, pues para avanzar en este presupuesto que es muy necesario para todo el pueblo de Nuevo León”, agregó Berenice Martínez.

Berenice Martínez


