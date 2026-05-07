Cuñada de Alfredo del Mazo gana en la Corte pleito por daño moral

La Suprema Corte resolvió a favor de Regina Castillo Cuevas, cuñada del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, en un pleito familiar que empezó por la disputa sobre la hija que tuvo con Rafael Cervantes Lebrija y terminó con una carta pagada en el periódico Reforma, donde él acusó a su exesposa de sustracción de menor, tráfico de influencias, corrupción y de ocultarle a su hija durante 11 años.

El fallo no atribuye ninguna intervención al exgobernador mexiquense. Su nombre aparece porque Rafael Cervantes lo mencionó en la carta al señalar que Regina Castillo Cuevas es hermana de Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo Maza.

La carta pública que llevó el pleito familiar a la Corte

El 27 de julio de 2021, Rafael Cervantes Lebrija publicó una inserción pagada en el periódico Reforma dirigida al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En esa carta, Cervantes dijo que hacía 11 años le habían arrebatado a su hija y acusó a Regina Castillo Cuevas, así como a Fernando Díaz Castañares, entonces directivo jurídico de BBVA Bancomer y pareja de ella, de haber participado en la retención, sustracción y ocultamiento de la menor.

También sostuvo que su exesposa y Díaz Castañares habrían tramitado una visa de estudiante para que su hija viajara a Estados Unidos sin su permiso, y afirmó que hubo tráfico de influencias para frenar denuncias y quejas presentadas ante autoridades de la Ciudad de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda.

La Corte concluyó que no fue opinión, sino acusación sin sustento entre particulares

Rafael Cervantes llevó el caso a la Suprema Corte con el argumento de que su publicación era una opinión protegida por la libertad de expresión.

La Corte rechazó ese planteamiento. Los ministros concluyeron que la carta no contenía solo opiniones, sino acusaciones directas sobre hechos graves, como sustracción de menor y tráfico de influencias, sin sustento suficiente.

Con esa decisión, la Corte confirmó que Cervantes deberá responder por daño moral.

Indemnización sin tope legal

La parte más fuerte del fallo favoreció a Regina Castillo Cuevas y a su hija. La Suprema Corte ordenó recalcular la indemnización por daño moral y determinó que no debe aplicarse un tope máximo legal que limite el monto que Rafael Cervantes deberá pagar.

La Corte también ordenó no reducir la reparación con argumentos como la frustración del padre o el contexto del conflicto familiar.

Aunque la Corte dio la razón a Regina Castillo Cuevas y a su hija en el daño moral, no ordenó imponer a Rafael Cervantes un castigo económico adicional.

Los ministros consideraron que la reparación debe compensar el daño, pero no convertirse en una sanción ejemplar que pueda generar miedo a expresarse en otros casos.

El fondo del pleito fue la hija

El conflicto venía de años atrás. Rafael Cervantes Lebrija y Regina Castillo Cuevas se divorciaron en 2003. En el convenio quedó establecido que la guarda y custodia de su hija quedaría a cargo de la madre, mientras que el padre tendría régimen de visitas y obligación de pagar pensión alimenticia.

Después, Rafael Cervantes promovió diversas acciones legales. Una de ellas fue una denuncia presentada el 6 de noviembre de 2014 contra Regina Castillo Cuevas y su pareja por la presunta sustracción ilegal de su hija y violencia familiar, al sostener que él no había autorizado los trámites para que ella viajara y estudiara en Estados Unidos. El Ministerio Público determinó no proceder penalmente.

Regina y su hija demandaron por daño moral

La publicación en Reforma detonó la demanda. Regina Castillo Cuevas demandó a Rafael Cervantes Lebrija porque dijo que la carta contenía acusaciones falsas, ofensivas y dañinas para su honor, su reputación y su imagen.

El punto central fue que Cervantes las presentó públicamente como parte de una supuesta red de corrupción, tráfico de influencias y manipulación familiar para quitarle a su hija.

Comentarios