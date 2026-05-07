SEP mantiene política de no reprobado tras fallo judicial

Las reglas de la SEP para calificar y pasar de grado a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, fueron avaladas por la Suprema Corte de Justicia al resolver que ese modelo no baja la calidad educativa ni viola el derecho a una educación de excelencia.

El fallo rechazó el reclamo del Colegio El Roble, que impugnó el Acuerdo 10/09/23 ante un juzgado de distrito en el Estado de México, bajo el argumento de que las nuevas normas hacían más flexible la evaluación, reducían exigencias para acreditar materias y permitían que alumnos avanzaran de grado aun con deficiencias en su aprendizaje.

La Corte rechazó ese planteamiento.

El Pleno resolvió que la educación de excelencia no depende únicamente de asistencia obligatoria, calificaciones altas, modelos rígidos de evaluación o más reprobación.

El criterio aprobado sostuvo que la excelencia educativa debe medirse también por el mejoramiento constante del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y la relación entre la escuela y la comunidad.

Con esa decisión, la Corte validó que las reglas de la SEP mantengan criterios graduales, complementarios y con posibilidad de regularización para alumnos de educación básica.

El acuerdo impugnado regula la forma en que se evalúa, acredita, promueve, regulariza y certifica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La resolución también confirmó que no hubo elementos para sostener la supuesta omisión atribuida a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, señalada por no emitir recomendaciones sobre la implementación del acuerdo.

El Pleno además rechazó que la falta de informe de la SEP dentro del juicio obligara a declarar inválido el acuerdo, porque su existencia quedó acreditada con su publicación oficial.

Con esta resolución, la Suprema Corte confirmó la sentencia previa, negó el amparo al Colegio El Roble y dejó firme la validez de las reglas de la SEP para evaluar y promover a estudiantes de educación básica.

Comentarios