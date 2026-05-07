Investigan causas de incendio que dejó a cinco muertos en Tabasco

Ante los hechos ocurridos durante la madrugada de este jueves, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se abrió la investigación para conocer las causas que suscitaron el incendio en el Recinto Ferial Tabasco 2026.

A través de redes sociales, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa afirmó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco se encuentra a cargo de las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

"La Fiscalía General del Estado de Tabasco se encuentra en estos momentos haciendo todos los estudios y revisión para identificar las responsabilidades y asimismo las causas."

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗳𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗯𝗮𝘀𝗰𝗼. pic.twitter.com/EyIiwcvFiE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 7, 2026

Afirmó que la dependencia se encargará de realizar una revisión a las instalaciones de la feria, con apoyo del Gobierno del Estado.

"Asimismo haremos una revisión de las instalaciones de la feria."

Compartió que se detalló que se les brindará acompañamiento integral a las familias de las víctimas.

"El Gobierno de México reitera todo el compromiso con la información oportuna y además

transparente en este tipo de acontecimientos. Quedamos a sus órdenes."

Incendio en Feria Tabasco 2026 deja al menos cinco muertos

Al menos cinco personas sin vida fue el saldo preliminar del incendio registrado durante la madrugada de este jueves en la Feria Tabasco 2026, según informó el gobernador Javier May.

A través de redes sociales, el mandatario estatal confirmó el deceso de estas personas, por lo que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Aquí te presentamos la nota completa: Incendio en Feria Tabasco 2026 deja al menos cinco muertos

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