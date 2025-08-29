De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes 29 de agosto una reunión de trabajo con el senador estadounidense Ted Cruz, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en redes sociales.

Durante el encuentro, se subrayó que la relación entre México y Estados Unidos se fundamenta en principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación, como lo estableció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos dialogaron sobre temas de interés común, incluyendo los avances en la estrategia de seguridad bilateral, la sólida relación económica, los acuerdos sobre la distribución de agua del río Bravo y la colaboración en el tema del jitomate.

Participaron también Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte, Cristina Planter, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y Omri Ceren, asesor principal del senador Cruz.

Ted Cruz, presidente de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, realiza una gira por América Latina, que incluyó una visita previa al Canal de Panamá, donde expresó preocupaciones sobre la supuesta influencia del Partido Comunista de China en la vía interoceánica, afirmaciones rechazadas por Panamá y China.

