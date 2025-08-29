Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T151853_438_faa9838e51
Nacional

De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes 29 de agosto una reunión de trabajo con el senador estadounidense Ted Cruz

  • 29
  • Agosto
    2025

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes 29 de agosto una reunión de trabajo con el senador estadounidense Ted Cruz, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en redes sociales. 

Durante el encuentro, se subrayó que la relación entre México y Estados Unidos se fundamenta en principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación, como lo estableció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos dialogaron sobre temas de interés común, incluyendo los avances en la estrategia de seguridad bilateral, la sólida relación económica, los acuerdos sobre la distribución de agua del río Bravo y la colaboración en el tema del jitomate.

Participaron también Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte, Cristina Planter, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y Omri Ceren, asesor principal del senador Cruz.

Ted Cruz, presidente de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, realiza una gira por América Latina, que incluyó una visita previa al Canal de Panamá, donde expresó preocupaciones sobre la supuesta influencia del Partido Comunista de China en la vía interoceánica, afirmaciones rechazadas por Panamá y China.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090951_406_198194d2ad
Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090018_038_56dae473b2
Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo
AP_25242010633064_bb0c72e71b
Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'
publicidad

Últimas Noticias

AP_25242499999391_7032939495
Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham
AP_25242520772753_783cab1ec9
Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090951_406_198194d2ad
Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
publicidad
×