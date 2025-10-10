Dejan lluvias dos muertos y graves daños en 31 estados del país

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que las lluvias del 9 de octubre afectaron a 31 de las 32 entidades del país, dejando un saldo preliminar de dos personas muertas, un menor y un policía, además de desbordamientos, deslaves y miles de viviendas dañadas.

“Solo en Baja California Sur no llovió, pero particularmente en La Huasteca, Veracruz principalmente, hubo afectaciones considerables”, detalló Velázquez.

La funcionaria explicó que ya se activaron los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional, junto con la CFE y autoridades estatales, para atender las emergencias y restablecer servicios básicos.

Veracruz, el estado más afectado

Veracruz concentra el mayor número de daños, con afectaciones en 38 municipios, principalmente en Álamo, donde 5 mil viviendas resultaron impactadas, 312 de ellas cuantificadas con pérdida parcial o total.

También se reportaron 18 corrientes desbordadas, 15 deslaves, 18 derrumbes, 39 comunidades con daños y 35 incomunicadas.

Se habilitaron seis refugios temporales que actualmente albergan a 523 personas.

Querétaro, Puebla y San Luis Potosí con severas afectaciones

En Querétaro, el desbordamiento del río Jalpan provocó inundaciones en cinco municipios y cuatro colonias, con daños materiales, deslaves carreteros y la muerte de un menor.

En San Luis Potosí, once municipios sufrieron anegaciones por el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, además de derrumbes de cerros y evacuaciones preventivas.

Por su parte, Puebla reportó 26 municipios con afectaciones, 77 derrumbes o deslaves carreteros, un hospital del IMSS en Huauchinango con filtraciones, y la evacuación de 25 personas en Nauzontla.

Sheinbaum anuncia reunión con estados afectados

Sheinbaum anunció que al mediodía sostendrá una reunión con autoridades estatales y la CNPC para coordinar las acciones frente a las lluvias y la tormenta tropical Raymond, que se mantiene activa en el Pacífico.

“La tormenta tropical Raymond está en el Pacífico y se espera que en unos días tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California”, declaró la mandataria.

También se monitorea la tormenta tropical Priscilla

Por otra parte, Velázquez Alzúa añadió que se registran afectaciones en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán derivadas de la tormenta tropical Priscilla, por lo que continúan las evaluaciones y despliegues de personal de la Conagua, la Secretaría de Infraestructura, y la Protección Civil federal y estatal.

