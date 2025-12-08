Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp

La derrama por el pago de aguinaldos en el estado dejará este año una derrama por $20,180 millones de pesos.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, este monto considera los 15 días que establece la ley del pago de dicha prestación y el salario diario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS.

La entrega de aguinaldos este año podría alcanzar una tasa de crecimiento de 8.6%, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando totalizó en $18,577 millones de pesos.

El organismo destacó el cumplimiento de las empresas con el pago de dicha prestación, aun cuando la economía mexicana muestra un ligero crecimiento.

En su análisis, basado en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Coparmex Nuevo León menciona que alrededor de 1,969,715 de trabajadores que están registrados en el IMSS en el estado podrían recibir este beneficio laboral.

Cabe mencionar que, a nivel nacional, la suma de ingresos por aguinaldo, también considerando lo que señala la ley, podría crecer este 2025 un 7.9%, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Esto, a pesar de que la economía mexicana apenas alcanzó de enero a septiembre pasado una tasa de crecimiento de 0.4% anual, según el Inegi.

El aumento en la derrama de aguinaldo, tanto a nivel nacional como en Nuevo León, es producto del alza que han registrado los salarios, y en una mínima parte el empleo.

En Nuevo León, por ejemplo, el empleo formal trae una tasa de crecimiento anual de 0.9% y el salario diario promedio de 7.7 por ciento.

De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores.

“Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, como mínimo”, establece.

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex Nuevo León, destacó el alto sentido de responsabilidad social que tiene el sector patronal en el cumplimiento de sus obligaciones.

Destacó, incluso, que hay patrones en Nuevo León que son más generosos y entregan a sus trabajadores aguinaldos por encima de lo que señala la ley.

“El aguinaldo es una prestación esperada por todas las familias, porque significa el extra que necesitamos para hacerle frente al aumento en gasto que tenemos en este mes, por motivo de fiestas navideñas y de Año Nuevo”, expresó.

¿A cuánto ascenderá la derrama por el pago de aguinaldos en NL?

2024: $18,577 millones

2025: $20,180 millones

Variación 8.6%

Fuente: Coparmex Nuevo León con datos del IMSS

Vigilarán cumplimiento de empresas

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría del Trabajo, anunció que está listo para supervisar que todas las empresas cumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores en tiempo y forma.

El titular de la dependencia, Federico Rojas, informó que tanto la Dirección de Inspección y Defensa como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estarán atentas para garantizar que esta prestación sea entregada conforme marca la ley.

“El aguinaldo es un derecho que los trabajadores tienen y que los empleadores deben cumplir en tiempo y forma, por lo que nos mantendremos vigilantes de garantizarles la entrega de esta prestación”, señaló el funcionario.

En caso de incumplimiento, la Secretaría del Trabajo ofrecerá orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica para que los empleados puedan exigir el pago correspondiente.

Las denuncias podrán presentarse desde el 20 de diciembre en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Dirección de Inspección y Defensa, de manera anónima, vía telefónica o a través de redes sociales.

La autoridad laboral recordó que no pagar el aguinaldo puede derivar en multas importantes que, además de ser sanciones legales, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de las empresas.

El dato

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir un mínimo de 15 días de salario por año trabajado, o la parte proporcional correspondiente. Esta prestación aplica para personal de base, confianza, sindicalizado, eventual, por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, en periodo de prueba o en capacitación inicial.

