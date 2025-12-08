Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX

Tigres "sube al podio" de equipos con más participaciones en la Gran Final, en la historia de la Primera División del futbol mexicano, con un total de 15 (ya se contabiliza la del actual certamen azteca).

En este tema solo lo superan América, con 22, y Cruz Azul, con 18.

Los de la UANL se medirán al Toluca, que dejó fuera de combate a Rayados en "Semis" el sábado pasado en el Estadio Nemesio Díez, y que también disputará su serie por el título 15 en el máximo circuito.

La ida será el jueves en el Estadio Universitario y la vuelta será el domingo en el Estadio Nemesio Díez, en horarios por confirmar hoy lunes.

Esta es una batalla por el cetro inédita, ya que nunca se habían enfrentado en una final los escarlatas y "La U".

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Liguilla - La Final

Toluca Vs. Tigres

Ida: Estadio Universitario

Vuelta: Estadio Nemesio Díez

Horarios por confirmar este lunes

Entérate

Estos son los equipos con 10 o más Finales disputadas en la historia de la Liga MX, ya contabilizando la del actual Torneo Apertura 2025:

1.- América: 22 Finales

2.- Cruz Azul: 18 Finales

3.- Tigres: 15 Finales

4.- Toluca: 15 Finales

5.- Pumas: 14 Finales

6.- Monterrey: 12 Finales

7.- Santos: 12 Finales

8.- Pachuca: 11 Finales

Tómalo en cuenta

Así le va a Tigres en las Finales que ha disputado en la historia de la Liga MX:

Temporada 1977-1978 Campeón

Temporada 1979-1980 Subcampeón

Temporada 1981-1982 Campeón

Torneo Invierno 2001 Subcampeón

Torneo Apertura 2003 Subcampeón

Torneo Apertura 2011 Campeón

Torneo Apertura 2014 Subcampeón

Torneo Apertura 2015 Campeón

Torneo Apertura 2016 Campeón

Torneo Clausura 2017 Subcampeón

Torneo Apertura 2017 Campeón

Torneo Clausura 2019 Campeón

Torneo Clausura 2023 Campeón

Torneo Apertura 2023 Subcampeón

Torneo Apertura 2025 ¿?

*Tigres ha disputado 14 Finales

Ha ganado ocho

Ha perdido seis

