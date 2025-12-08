Podcast
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX

Los de la UANL protagonizarán su final 15 en la Primera División al medirse al Toluca este jueves y domingo, en la Liguilla del Torneo Apertura 2025

  • 08
  • Diciembre
    2025

Tigres "sube al podio" de equipos con más participaciones en la Gran Final, en la historia de la Primera División del futbol mexicano, con un total de 15 (ya se contabiliza la del actual certamen azteca).

En este tema solo lo superan América, con 22, y Cruz Azul, con 18.

Los de la UANL se medirán al Toluca, que dejó fuera de combate a Rayados en "Semis" el sábado pasado en el Estadio Nemesio Díez, y que también disputará su serie por el título 15 en el máximo circuito.

La ida será el jueves en el Estadio Universitario y la vuelta será el domingo en el Estadio Nemesio Díez, en horarios por confirmar hoy lunes.

Esta es una batalla por el cetro inédita, ya que nunca se habían enfrentado en una final los escarlatas y "La U". 

Ficha

Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Liguilla - La Final
Toluca Vs. Tigres
Ida: Estadio Universitario
Vuelta: Estadio Nemesio Díez
Horarios por confirmar este lunes

Entérate

Estos son los equipos con 10 o más Finales disputadas en la historia de la Liga MX, ya contabilizando la del actual Torneo Apertura 2025:

1.- América: 22 Finales
2.- Cruz Azul: 18 Finales
3.- Tigres: 15 Finales
4.- Toluca: 15 Finales
5.- Pumas: 14 Finales
6.- Monterrey: 12 Finales
7.- Santos: 12 Finales
8.- Pachuca: 11 Finales

Tómalo en cuenta

Así le va a Tigres en las Finales que ha disputado en la historia de la Liga MX: 

Temporada 1977-1978 Campeón
Temporada 1979-1980 Subcampeón
Temporada 1981-1982 Campeón
Torneo Invierno 2001 Subcampeón
Torneo Apertura 2003 Subcampeón
Torneo Apertura 2011 Campeón
Torneo Apertura 2014 Subcampeón
Torneo Apertura 2015 Campeón
Torneo Apertura 2016 Campeón
Torneo Clausura 2017 Subcampeón
Torneo Apertura 2017 Campeón
Torneo Clausura 2019 Campeón
Torneo Clausura 2023 Campeón
Torneo Apertura 2023 Subcampeón
Torneo Apertura 2025    ¿?

*Tigres ha disputado 14 Finales

  • Ha ganado ocho
  • Ha perdido seis

