Exvicealmirante pide a Sheinbaum revisar caso por huachicol

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga en el proceso penal que enfrenta por el delito de huachicol fiscal, al considerar que las acusaciones en su contra fueron fabricadas y que el caso ha sido politizado, lo que le ha impedido ejercer una defensa adecuada.

Denuncia fabricación de delitos y proceso viciado

En una carta fechada este 26 de enero, Farías Laguna aseguró que los “crímenes” de los que se le acusa forman parte de un intento de la Secretaría de Marina por terminar con su carrera profesional.

“Un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal) y, lo más importante, una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna", indicó en el escrito,

El exmando naval afirmó que el procedimiento en su contra se ha desarrollado bajo un “efecto corruptor” y con una carga política que ha contaminado el debido proceso, tratándolo como culpable desde el inicio por parte de diversas instancias judiciales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detención y reclusión en el Altiplano

Farías Laguna relató que fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

"El pasado 2 de septiembre de 2025 fui detenido en mi oficina de la Inspección de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el Cefereso No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México”.

Indicó que, pese a contar con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Acusa baja ilegal de la Secretaría de Marina

En la misiva dirigida a la presidenta, el vicealmirante denunció que la Secretaría de Marina lo dio de baja el 18 de diciembre de 2025 de manera ilegal, sin que su situación jurídica estuviera resuelta, por lo que promovió un recurso legal para salvaguardar sus derechos laborales y prestaciones sociales.

Señaló que esta decisión es una muestra de la “mala actuación” en su contra y refuerza su argumento de que existe un intento institucional por afectarlo de manera definitiva.

“Menciono esto porque es muestra de la mala actuación en contra de mi persona. Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre de 2025, y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia, y que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”, se lee en la carta.

Niegan acceso a la investigación

Farías Laguna también acusó a la FGR de negarle el acceso a la investigación complementaria y a diversos actos de investigación solicitados desde el 10 de noviembre de 2025, lo cual, aseguró, es indispensable para ejercer una defensa adecuada y demostrar su inocencia.

Afirmó que en la carpeta de investigación 5608/2025 existen datos imprecisos y una indagatoria iniciada a partir de un video de YouTube que no existe, lo que, según dijo, ha sido utilizado para mantenerlo privado de la libertad.

Cabe recordar que la FGR señala a Manuel Roberto Farías Laguna como presunto líder de la red criminal Los Primos, dedicada al huachicol fiscal, en la que también estaría involucrado su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

