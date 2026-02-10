Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
turistas_desaparecidos_sinaloa_0908d1e907
Nacional

Investiga SSPC desaparición de cuatro turistas en Sinaloa

En su participación de la conferencia matutina, García Harfuch aseguró que se encuentran en coordinación con las autoridades estatales para dar con su paradero

  • 10
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que trabajan en coordinación para localizar a los cuatro turistas que se encuentran en calidad de desaparecidos en Sinaloa.

En su participación de la conferencia matutina, el titular mencionó que los extranjeros se dirigieron desde el Estado de México hacia Mazatlán, en donde fueron vistos por última vez.

"Habían rentado unos razer, unos vehículos. Son interceptados por un grupo criminal y secuestran a seis personas, liberan tiempo después a dos personas. Se mantienen a cuatro retenidas."

Aseguró que trabajan con el Gobierno del Estado de Sinaloa para dar con el paradero de las víctimas que permenecen privadas de su libertad.

¿Cómo sucedió este hecho?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, seis personas fueron privadas de la libertad, incluida una mujer y una niña, la noche del pasado 03 de febrero en el municipio de Mazatlán.

A través de un reporte del 911, se dio a conocer este hecho, por lo que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para dar con el paradero de los afectados.

Alrededor de las 22:00 horas se perdió el contacto con ellos, por lo que las autoridades realizaron un rastreo satélital para encontrar las unidades abandonadas, justo en el sitio donde se refirió que hombres armados interceptaron a las víctimas.

Como resultado de este despliegue, la mujer junto con la menor, fueron rescatadas en las inmediaciones del poblado El Habal, ubicado dentro del mismo municipio.

Familiares se manifiestan frente a Palacio Nacional

Familiares de los turistas reportados como desaparecidos se manifestaron este lunes para pedir la pronta localización de sus seres queridos.

turistas-desaparecidos-sinaloa.jpg

Expresaron que se encuentran en la búsqueda de: 

  • Óscar García Hernández, 30 años
  • Omar Alexis Ramírez Sabino, 30 años
  • Javier Ramírez Sabino, 25 años
  • Gregorio Ramírez Sabino, 19 años

Trasciende que estos últimos tres son hermanos, mientras que la cuarta víctima figura ser un familiar cercano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

baja_chofer_estudiantes_a3d219938a
Video: Baja chofer a estudiantes de camión por hacer 'ruido'
marina_2026_225c8b4a59
Elementos de Marina son atacados en 'El limoncito' Culiacán
EH_DOS_FOTOS_9_f788a471e8
Clausuran terraza en Guadalajara tras salto en paracaídas ilegal
publicidad

Últimas Noticias

AP_26042823946478_b05ebb846e
Rescatan manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida
AP_26042770995530_62543dde84
Seahawks llegan a casa y celebran triunfo con desfile en Seattle
eqwf_ecbb502768
Tribunal falla a favor de regidora en Monclova
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×