Investiga SSPC desaparición de cuatro turistas en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que trabajan en coordinación para localizar a los cuatro turistas que se encuentran en calidad de desaparecidos en Sinaloa.

En su participación de la conferencia matutina, el titular mencionó que los extranjeros se dirigieron desde el Estado de México hacia Mazatlán, en donde fueron vistos por última vez.

"Habían rentado unos razer, unos vehículos. Son interceptados por un grupo criminal y secuestran a seis personas, liberan tiempo después a dos personas. Se mantienen a cuatro retenidas."

Aseguró que trabajan con el Gobierno del Estado de Sinaloa para dar con el paradero de las víctimas que permenecen privadas de su libertad.

¿Cómo sucedió este hecho?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, seis personas fueron privadas de la libertad, incluida una mujer y una niña, la noche del pasado 03 de febrero en el municipio de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, durante la noche de ayer, martes 3 de febrero, se recibió un reporte al 911 sobre la privación ilegal de la libertad de cuatro masculinos, una femenina y una niña en el municipio de Mazatlán.



A través de un reporte del 911, se dio a conocer este hecho, por lo que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para dar con el paradero de los afectados.

Alrededor de las 22:00 horas se perdió el contacto con ellos, por lo que las autoridades realizaron un rastreo satélital para encontrar las unidades abandonadas, justo en el sitio donde se refirió que hombres armados interceptaron a las víctimas.

Como resultado de este despliegue, la mujer junto con la menor, fueron rescatadas en las inmediaciones del poblado El Habal, ubicado dentro del mismo municipio.

Familiares se manifiestan frente a Palacio Nacional

Familiares de los turistas reportados como desaparecidos se manifestaron este lunes para pedir la pronta localización de sus seres queridos.

Expresaron que se encuentran en la búsqueda de:

Óscar García Hernández, 30 años

Omar Alexis Ramírez Sabino, 30 años

Javier Ramírez Sabino, 25 años

Gregorio Ramírez Sabino, 19 años

Trasciende que estos últimos tres son hermanos, mientras que la cuarta víctima figura ser un familiar cercano.

