Reportan altas afectaciones por pirotecnia; urgen a denunciar

Al advertir que las cifras de afectaciones por pirotecnia están en rumbo de alcanzar los niveles del año pasado, Protección Civil de Nuevo León urgió a denunciar la venta, uso y almacenamiento de explosivos durante las celebraciones de Año Nuevo.

Erik Cavazos, director de la corporación, explicó la preocupación de que se supere la estadística de incidentes como lesiones en personas y animales.

“Hemos tenido un pequeño repunte y todavía nos falta el ‘día D’, el 31 de diciembre y primero de enero”, dijo. “Esperamos que la ciudadanía aporte y nos ayude a utilizar pirotecnia de manera responsable, hay otras formas de divertirnos y pasarla con nuestra familia siguiendo las medidas de prevención”, añadió.

Incendios y víctimas por pirotecnia en 2025

En lo que va del año se contabilizan 28 incendios en casa habitación por explosivos, así como 136 siniestros en lotes baldíos. Durante la rueda de prensa se recordó además los cuatro fallecimientos por pirotecnia, un número que ya superó los tres años anteriores.

Las ocho personas que han resultado con quemaduras son apenas dos menos de las que se reportaron en todo 2024. La incidencia más alta, destacó Cavazos, se relaciona con las mascotas, pues al menos 283 animales domésticos han sufrido las consecuencias de la pólvora.

“Hemos tenido afectaciones de todo tipo, y una muy recurrente es que nuestros perritos se escapan de la casa por la alteración causada por el ruido. Muchos de ellos han tenido convulsiones”, lamentó.

Operativos y coordinación durante Año Nuevo

Durante las celebraciones de Año Nuevo, Protección Civil tendrá recorridos permanentes junto con autoridades de seguridad pública.

“El caso de la pirotecnia es competencia municipal, y vamos a estar transfiriendo inmediatamente todos los reportes que nos lleguen”, aseguró Cavazos. “En caso de detectar venta en vía pública, nos coordinamos con la policía para realizar decomisos y detenciones”, añadió. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a denunciar al 911 el uso de explosivos para evitar tragedias.

Estas afectaciones ha causado la pirotecnia en Nuevo León

Afectaciones en animales: 2025: 283, 2024: 285, 2023: 241, 2022: 113

