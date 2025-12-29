Podcast
EH_UNA_FOTO_2_bf095786aa
Nuevo León

Resalta San Nicolás con precio de gasolina más alto en México

Profeco reveló en la sección "Quien es quien" que dicha estación de carga vende a $24.99 pesos por litro, es considerado el más alto a nivel nacional

  • 29
  • Diciembre
    2025

El municipio de San Nicolás destacó en la conferencia matutina de este lunes, por albergar una de las gasolineras cuyo precio de venta de hidrocarburo es considerado el más alto a nivel nacional.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante, reveló en la sección "Quien es quien" que dicha estación de carga vende a $24.99 pesos por litro, con un margen de $2.79 pesos.

Captura de pantalla 2025-12-29 084126.png

Distinguen Área Metropolitana por vender la gasolina más cara de México

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco, el precio de la gasolina regular en Monterrey se colocó nuevamente entre los más elevados a nivel nacional, al alcanzar hasta 24.99 pesos por litro.

finanzas-gasolina.jpeg

Dicha cifra que rebasa el promedio del país y genera presión directa sobre el bolsillo de los automovilistas.

gasolina-nuevo-leon.jpg

El monitoreo nacional también mostró que, en varias regiones, los precios no superan los $24 pesos por litro y los márgenes de ganancia se mantienen por debajo de los dos pesos.


