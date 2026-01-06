Descarta Presidencia acciones unilaterales de EUA en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró poco probable que Estados Unidos emprenda acciones unilaterales en territorio mexicano, pese a que el gobierno de Donald Trump haya catalogado al fentanilo como un arma de destrucción masiva, una figura que, reconoció, podría usarse para justificar algún tipo de intervención.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el país cuenta con salvaguardas constitucionales que refuerzan la defensa de la soberanía nacional y que fueron incorporadas precisamente ante escenarios similares en el pasado reciente.

Cambios constitucionales como escudo

Sheinbaum recordó que, cuando el gobierno estadounidense clasificó a la delincuencia organizada como terrorismo, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución, con el objetivo de impedir cualquier forma de injerencia extranjera.

“El que se utilicen ciertas denominaciones da más elementos para que se planteen escenarios de intervención, pero eso no significa que vaya a ocurrir”, puntualizó, al insistir en que dichas reformas establecen límites claros frente a cualquier intento de intromisión.

En particular, el artículo 40 refuerza el principio de que México no aceptará bajo ninguna circunstancia actos externos que vulneren su integridad, independencia o soberanía, ya sea por tierra, mar, aire o espacio aéreo.

Rechazo absoluto a acciones sin autorización

La titular del Poder Ejecutivo fue enfática al señalar que tampoco se permitirá la intervención de agentes extranjeros en tareas de investigación o persecución del delito sin la autorización expresa del Estado mexicano.

De acuerdo con la reforma constitucional, cualquier acción de ese tipo realizada sin aval oficial sería considerada un delito grave en territorio nacional, lo que refuerza la postura del gobierno frente a presiones externas.

Cooperación sí, pero con responsabilidad compartida

Además, reiteró que México mantiene su disposición a colaborar con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas, particularmente para evitar que sustancias como el fentanilo lleguen al mercado estadounidense, pero dejó claro que esa cooperación debe darse en condiciones de respeto mutuo.

“A ellos les corresponde una parte y a nosotros otra”, afirmó, al insistir en la necesidad de una estrategia conjunta que también atienda el consumo y el tráfico de armas del lado estadounidense.

Resultados en seguridad

Por otra parte, adelantó que esta semana se presentará un nuevo informe de seguridad, en el que se reflejará una reducción adicional en el número de homicidios durante diciembre.

Sheinbaum destacó que, en poco más de un año, los homicidios han disminuido en 37 por ciento, lo que, dijo, no es un dato menor y refleja el esfuerzo sostenido de las autoridades en materia de seguridad.

