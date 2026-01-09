Responde Sheinbaum a Trump sobre atacar a cárteles en México

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que podría atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico, y subrayó que México optará por reforzar la coordinación bilateral, no por la confrontación.

Durante su conferencia, Sheinbaum informó que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente mantener contacto directo con el Departamento de Estado y, de ser necesario, con el propio Trump, para fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

México apuesta por coordinación, no confrontación

La mandataria recordó que existe un entendimiento en seguridad entre ambos países y destacó que incluso autoridades estadounidenses han reconocido públicamente la buena coordinación con México.

“Vamos a estrechar la comunicación y compartir toda la información”, dijo, al referirse a los resultados del gobierno mexicano, como el aseguramiento de laboratorios clandestinos y acciones contra el crimen organizado.

Llamada con Lula: soberanía y cooperación regional

La titular del Poder Ejecutivo federal, también confirmó que sostuvo una llamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que abordaron la situación de América Latina, la defensa de la soberanía y los retos regionales, incluida Venezuela.

"Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina y la defensa de la soberanía, le expliqué al presidente Lula que con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que por cierto estamos fortaleciendo", señaló.

Durante la conversación, Lula invitó a Sheinbaum a visitar Brasil en mayo, propuesta que la presidenta dijo evaluará. Además, acordaron fortalecer la cooperación económica y social entre ambos países.

Agenda compartida contra la violencia de género

Por otra parte, destacó que Lula le compartió avances de Brasil en el combate a la violencia contra las mujeres, y propuso un acercamiento entre equipos de ambos gobiernos para intercambiar experiencias, incluida la Cartilla de los Derechos de las Mujeres impulsada en México.

