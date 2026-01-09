Podcast
Nuevo León

Cae taxista con 57 tarjetas bancarias en Monterrey

Al interceptar la unidad, los oficiales constataron que el conductor contaba las tarjetas y no pudo acreditar una procedencia legal de las mismas.

Un hombre que viajaba a bordo de un taxi fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran 57 tarjetas bancarias de distintas instituciones, tras ser detectado por las cámaras del C4 regiomontano, en el centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como Juan Carlos "N", de 50 años, siendo detenido en el cruce de Reforma y Amado Nervo, cuando los policías fueron alertados sobre un taxi Nissan Versa, amarillo con blanco, que estaba relacionado con robos de diversas tarjetas bancarias.

Ante esta situación, el hombre fue detenido y el taxi asegurado.

Las autoridades informaron que el caso será investigado para determinar el origen de las tarjetas y localizar a sus propietarios.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes a la espera de que se determine su situación jurídica.


