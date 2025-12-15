Podcast
Internacional

Trump declara al fentanilo como 'arma de destrucción masiva'

Trump firmó una orden para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, al considerar que la droga ha provocado cientos de miles de muertes

  15
  Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva con la que el fentanilo queda clasificado oficialmente como un “arma de destrucción masiva”, en un nuevo endurecimiento de la política de su administración contra el narcotráfico y el tráfico de opioides sintéticos.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que el impacto de esta droga es comparable al de un conflicto armado.

“Ninguna bomba hace lo que hace esta sustancia. Estamos hablando de entre 200 mil y 300 mil muertes cada año”, sostuvo ante funcionarios, militares y autoridades fronterizas.

Trump explicó que la decisión responde a la magnitud de la crisis sanitaria que enfrenta el país. Señaló que, en los últimos años, el fentanilo ha causado más muertes que muchas guerras, por lo que consideró necesario elevar su clasificación legal para fortalecer las acciones del gobierno federal.

De acuerdo con datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas fallecieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Frontera, seguridad nacional y presión internacional

El anuncio se realizó durante una ceremonia de reconocimiento a militares por su labor en la frontera con México, ahí Trump aseguró que la droga es utilizada por “adversarios de Estados Unidos” como una forma indirecta de ataque contra la población.

Además, el presidente afirmó que su gobierno ha logrado reducir en alrededor de 50 por ciento el flujo de fentanilo que cruza la frontera sur, aunque reconoció que la cifra aún no es satisfactoria.

“Hemos avanzado, pero vamos por más”, declaró.

China y la lucha contra el tráfico

Trump también destacó la cooperación de China en el combate a la producción y envío de precursores químicos.

Según el mandatario, esa colaboración ha contribuido a disminuir la cantidad de fentanilo que llega al territorio estadounidense.


