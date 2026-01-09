Podcast
mexico_tercer_lugar_salario_sheinbaum_142c1c87a3
Nacional

Celebra México tercer lugar en América Latina en salario mínimo

Claudia Sheinbaum informó que México ya es el tercer país de América Latina con el salario mínimo más alto, tras el aumento vigente en 2026

El aumento al salario mínimo ya colocado en vigor en 2026 llevó a México al tercer lugar de América Latina y el Caribe con el ingreso base más alto, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, explicó que el país pasó del sexto lugar en 2025 a ubicarse solo por debajo de Uruguay y Chile, un avance que calificó como histórico.

Del rezago histórico al avance regional

Recordó que durante el periodo neoliberal el salario mínimo mexicano llegó a ser uno de los más bajos del continente, incluso por debajo de países con mayores carencias económicas.

“Hoy estamos por encima de todos los demás países de la región”, señaló al destacar el impacto directo del aumento en millones de familias.

Impacto directo en el ingreso familiar

La mandataria subrayó que el incremento no es solo una cifra macroeconómica, sino una política orientada a mejorar el poder adquisitivo, reducir la desigualdad y fortalecer el mercado interno.

El gobierno federal sostiene que los ajustes al salario mínimo continuarán bajo un esquema de recuperación gradual, sin afectar la inflación ni el empleo formal.

Un cambio de modelo laboral

El avance, dijo Sheinbaum, refleja un cambio de visión en la política laboral del país, donde el salario mínimo dejó de ser una herramienta de contención y pasó a ser un piso de bienestar para los trabajadores.

 

 

 

 


