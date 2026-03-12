Descarta Presidencia cancelación del Mundial por guerra en Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ninguna notificación ni riesgo que ponga en duda la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, pese a especulaciones sobre posibles afectaciones derivadas de la violencia o de conflictos internacionales.

Durante una conferencia, la mandataria afirmó que la organización del torneo avanza con normalidad y que las reuniones con autoridades y organizadores continúan sin contratiempos.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, nada. Al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema”, señaló.

Conflictos internacionales no afectan la organización

En los últimos días surgieron versiones sobre una posible cancelación o cambios en la sede del torneo debido a factores como la violencia en México o los conflictos en Medio Oriente.

Sin embargo, Sheinbaum descartó cualquier escenario de ese tipo y reiteró que la Copa del Mundo se realizará según lo previsto en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Enfatizó que el gobierno mexicano ha trabajado durante años en los preparativos y en los planes de seguridad para el evento deportivo más importante del planeta.

Riesgo de terrorismo es “muy bajo” en México

También rechazó que exista una amenaza significativa de terrorismo vinculada a conflictos internacionales, particularmente los relacionados con la tensión en Irán y otros países de Medio Oriente.

De acuerdo con la mandataria, las autoridades encargadas de la seguridad del Mundial han analizado diferentes escenarios desde hace meses.

“Llevamos un año trabajando; incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese torneo. Ya son años de trabajo para garantizar la seguridad”, explicó.

Añadió que México mantiene una postura diplomática neutral, lo que reduce significativamente el riesgo de amenazas externas.

“Un riesgo que tuviera que ver con terrorismo se considera muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, afirmó.

México mantiene postura de paz

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo también habló sobre la postura del país frente a los conflictos internacionales.

Reveló que recientemente conversó con el presidente de Gustavo Petro, de Colombia, quien propuso que varias naciones de América Latina emitan un pronunciamiento conjunto para llamar a la paz.

“Nuestra posición siempre ha sido buscar la paz y la solución diplomática de los conflictos”, sostuvo.

Lee la nota ccompleta: Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro

Mientras avanzan los preparativos para la Copa del Mundo, el gobierno también impulsa actividades relacionadas con el torneo.

Por otra parte, anunció que el próximo domingo se realizará una clase masiva de fútbol en el Zócalo de la Ciudad de México, organizada por la Secretaría de Turismo de México y el gobierno capitalino.

“Va a ser la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo, todos los que quieran venir. Va a ser algo muy bonito”, comentó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, reiteró que todas las actividades relacionadas con el Mundial siguen en marcha, tanto las organizadas por la FIFA como los eventos paralelos que se realizarán en el país.

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