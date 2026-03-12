Rechaza dichos de Trump sobre México como epicentro del crimen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien calificó a México como el “epicentro” de la violencia criminal en el hemisferio y aseguró que los cárteles controlan gran parte del país.

Ante estas afirmaciones, la mandataria mexicana sostuvo que el problema del narcotráfico no puede atribuirse únicamente a México, ya que involucra también factores como el consumo de drogas, la distribución y el lavado de dinero en Estados Unidos.

“No puede ser que Estados Unidos diga que la responsabilidad está en México. ¿Qué pasa con la distribución de droga allá, con la fabricación de droga allá, con el tráfico de armas ilegales hacia México y con el lavado de dinero?”, cuestionó.

“Estados Unidos también tiene responsabilidad”

Ante esas acusaciones, Sheinbaum subrayó que el narcotráfico es un fenómeno complejo que involucra a ambos países.

Recordó que Estados Unidos es el principal mercado consumidor de drogas y cuestionó qué ocurre con los recursos generados por ese comercio ilegal.

“¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos?, ¿quién fabrica droga también allá?, ¿qué pasa con el dinero del fentanilo que se vende en las calles?, ¿qué pasa con el dinero de la cocaína que se vende allá?”, planteó.

La mandataria insistió en que el combate al narcotráfico requiere cooperación bilateral y no señalamientos unilaterales.

“Nosotros hacemos nuestra parte y nadie niega que tenemos que seguir trabajando para disminuir la violencia y evitar que las drogas lleguen a cualquier lugar”, afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, también señaló que el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos hacia México es uno de los factores que alimenta la violencia en el país.

“Ellos tienen responsabilidad allá, igual que nosotros la tenemos aquí”, sostuvo.

Según explicó, el enfoque del gobierno mexicano se basa en un principio de responsabilidad compartida, donde cada nación asume su papel en la lucha contra el crimen organizado.

“La responsabilidad es compartida: la de ellos allá, la de nosotros acá, y la colaboración para evitar el consumo y las actividades ilegales que se desprenden”, dijo.

Trump acusa a México de ser el epicentro de la violencia

Las declaraciones de Sheinbaum surgieron luego de que Trump reiterara sus críticas durante la inauguración de una nueva entidad de seguridad denominada Escudo de las Américas, realizada en Miami.

En su discurso, el mandatario estadounidense afirmó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México” y acusó que las organizaciones criminales mexicanas alimentan gran parte del derramamiento de sangre en el continente.

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Trump sostuvo que el gobierno de Estados Unidos hará “lo que sea necesario” para proteger su seguridad nacional frente al crimen transnacional.

Incluso, aunque elogió a la mandataria mexicana, insistió en que los cárteles tienen un fuerte control sobre el país vecino.

“Me cae muy bien la presidenta, es una mujer hermosa y una buena persona”, dijo Trump, aunque reiteró que “todo llega a través de México” en referencia al tráfico de drogas.

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