Descarta Presidencia suspensión de envío de petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México haya detenido los envíos de petróleo a Cuba y afirmó que se trató de una mala interpretación de información publicada en medios.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido, no se había suspendido; esa fue una interpretación posterior”, sostuvo.

Dos vías para el suministro

Sheinbaum explicó que el crudo llega a la isla por dos mecanismos: contratos comerciales de Pemex con instituciones cubanas y envíos con fines humanitarios.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba… una es a través de contratos que establece Pemex… la otra es la ayuda humanitaria”, detalló.

En este último caso, recalcó, se trata de una decisión soberana del Estado mexicano.

“Es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria”, puntualizó.

Solidaridad se mantiene

La mandataria aseguró que México seguirá brindando apoyo a Cuba cuando existan solicitudes formales y reiteró que no se ha cancelado la cooperación.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa… México siempre ha sido solidario con todo el mundo”, expresó.

Sobre los contratos comerciales, indicó que los tiempos de envío dependen exclusivamente de Petróleos Mexicanos.

“El tema del contrato… ahí se determina cuándo se envía, cuándo no se envía”, concluyó.

Comentarios