Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mexico_cuba_petroleo_b05cfd19cc
Nacional

Descarta Presidencia suspensión de envío de petróleo a Cuba

Sheinbaum negó que México haya suspendido el envío de petróleo a Cuba y aclaró que la ayuda humanitaria continúa, mientras Pemex define los cargamentos

  • 28
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México haya detenido los envíos de petróleo a Cuba y afirmó que se trató de una mala interpretación de información publicada en medios.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido, no se había suspendido; esa fue una interpretación posterior”, sostuvo.

Dos vías para el suministro

Sheinbaum explicó que el crudo llega a la isla por dos mecanismos: contratos comerciales de Pemex con instituciones cubanas y envíos con fines humanitarios.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba… una es a través de contratos que establece Pemex… la otra es la ayuda humanitaria”, detalló.

En este último caso, recalcó, se trata de una decisión soberana del Estado mexicano.

“Es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria”, puntualizó.

Solidaridad se mantiene

La mandataria aseguró que México seguirá brindando apoyo a Cuba cuando existan solicitudes formales y reiteró que no se ha cancelado la cooperación.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa… México siempre ha sido solidario con todo el mundo”, expresó.

Sobre los contratos comerciales, indicó que los tiempos de envío dependen exclusivamente de Petróleos Mexicanos.

“El tema del contrato… ahí se determina cuándo se envía, cuándo no se envía”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma su conferencia matutina de último momento
nacional_ruben_rocha_moya_6028085d1b
Diputado atacado en Sinaloa se encuentra en estado 'grave'
publicidad

Últimas Noticias

china_11_ejecutados_por_ciberestafa_bad5d43de8
China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×