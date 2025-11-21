Cerrar X
Descartan nexos criminales en Vector, Intercam y CI Banco

Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia en México ni en Estados Unidos que vincule a Vector, Intercam y CI Banco con lavado de dinero

  • 21
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno de México no encontró indicios que relacionen a Vector Casa de Bolsa, Intercam y CI Banco con operaciones de lavado de dinero o con grupos delictivos.

Señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Hacienda revisaron la información disponible sin encontrar elementos penales.

“No hubo nada en las autoridades mexicanas ni en la información enviada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que mostrara algún vínculo con la delincuencia organizada”, sostuvo.

Irregularidades fueron administrativas, afirma Sheinbaum

La mandataria detalló que estas instituciones sí presentaban irregularidades administrativas, pero aclaró que estas habían sido atendidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante auditorías y sanciones internas.

Explicó que los señalamientos provenientes de Estados Unidos no aportaron evidencia suficiente para abrir una investigación penal en México.

Intervención buscó evitar retiros masivos y riesgo sistémico

Sheinbaum precisó que la intervención de los bancos y la casa de bolsa se adoptó como medida preventiva, ya que la difusión pública de investigaciones puede generar retiros masivos de clientes, lo que comprometería la estabilidad financiera.

“De manera responsable, Hacienda y la CNBV actuaron para detener la salida de capitales y prevenir una posible afectación al sistema financiero nacional”, aseguró.

No hay elementos para proceder penalmente

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que no existe hasta ahora ninguna prueba que justifique iniciar una denuncia penal contra las instituciones involucradas.

Subrayó que el gobierno actuó conforme a la ley y con el objetivo de proteger al sistema bancario.


