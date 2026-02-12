Recuperan planta cementera por mandato judicial en Tula

La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo aseguró este jueves, que la planta cementera Cruz Azul fue restituida a los cooperativistas, tras cuatro años de haber sido tomada por otro grupo de trabajadores.

Durante las primeras horas de este jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó sobre el despliegue para la recuperación de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, fue a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien se encargó de realizar una diligencia ministerial para recuperar las instalaciones, por una orden del juez de dicha entidad.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego.

Videos difundidos en redes sociales muestran como agentes policiacos se encontraban sobre la vía pública. Testigos mencionaron que más de 20 personas fueron detenidas, vehículos asegurados y puertas de acceso controladas por agentes de seguridad.

Aunque las autoridades descartaron personas lesionadas o fallecidas, trasciende que dos personas perdieron la vida por estos hechos.

Como medida preventiva, se suspendieron clases en la comunidad de Jasso. La planta se encontraba fuera de operación comercial desde agosto de 2022.

Cooperativa Cruz Azul emitió su postura

Por medio de un video, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, aseguró que este despliegue fue parte de un mandato judicial para recuperar la planta. Hizo un llamado a la paz para aquellos que fueron parte de las intervenciones para secuestrar las instalaciones.

"Hago un atento llamado a la paz social, a todas las personas que fueron malinformadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial"

Aseguró que se van a recuperar las fuentes de empleo, con el fin de llevar a cabo una reactivación económica tanto de la cooperativa, como del municipio.

"Los verdaderos responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia. Tengan la certeza en que ahora comienza una nueva etapa de diálogo, en la que juntos vamos a trabajar por la recuperación de empleos".

