Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cooperativa_hidalgo_005652df83
Nacional

Recuperan planta cementera por mandato judicial en Tula

Aseguró que se van a recuperar las fuentes de empleo. con el fin de llevar a cabo una reactivación económica tanto de la cooperativa, como del municipio

  • 12
  • Febrero
    2026

La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo aseguró este jueves, que la planta cementera Cruz Azul fue restituida a los cooperativistas, tras cuatro años de haber sido tomada por otro grupo de trabajadores.

Durante las primeras horas de este jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó sobre el despliegue para la recuperación de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula de AllendeHidalgo.

De acuerdo con las autoridades, fue a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien se encargó de realizar una diligencia ministerial para recuperar las instalaciones, por una orden del juez de dicha entidad.

procuraduria-hidalgo.jpg

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego.

Videos difundidos en redes sociales muestran como agentes policiacos se encontraban sobre la vía pública. Testigos mencionaron que más de 20 personas fueron detenidas, vehículos asegurados y puertas de acceso controladas por agentes de seguridad.

Aunque las autoridades descartaron personas lesionadas o fallecidas, trasciende que dos personas perdieron la vida por estos hechos.

Como medida preventiva, se suspendieron clases en la comunidad de Jasso. La planta se encontraba fuera de operación comercial desde agosto de 2022.

Cooperativa Cruz Azul emitió su postura

Por medio de un video, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, aseguró que este despliegue fue parte de un mandato judicial para recuperar la planta. Hizo un llamado a la paz para aquellos que fueron parte de las intervenciones para secuestrar las instalaciones.

"Hago un atento llamado a la paz social, a todas las personas que fueron malinformadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial"

Aseguró que se van a recuperar las fuentes de empleo, con el fin de llevar a cabo una reactivación económica tanto de la cooperativa, como del municipio.

"Los verdaderos responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia. Tengan la certeza en que ahora comienza una nueva etapa de diálogo, en la que juntos vamos a trabajar por la recuperación de empleos".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cruz_Azul_7dc901f875
Pa' la calle. UNAM deja a Cruz Azul sin jugar en CU
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_c7897d7e82
Cruz Azul pierde con Flamengo y fracasa en la Intercontinental
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T185842_197_f0bac54f77
Kevin Mier sufre fractura de tibia y será operado
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×