Asegura Sheinbaum que México no cederá minerales críticos

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que las reservas minerales del país no están en negociación en el marco del Plan de Acción México–Estados Unidos ni en ningún otro foro internacional.

“Las reservas de minerales son de México y su explotación le corresponde a México, no estamos cediendo nada a nadie”, subrayó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria enfatizó que la soberanía sobre los recursos estratégicos está protegida por la Constitución y que cualquier diálogo internacional se realizará bajo ese principio.

“Eso está en nuestra Constitución y está muy claro para todos”, sostuvo.

Participación activa, no cesión

Tras el mensaje presidencial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que México participa en diversos espacios multilaterales para posicionar su postura y garantizar el abasto de minerales esenciales para la transición energética y la industria.

“No se trata de colocar nuestras reservas en la mesa, sino de garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro”, afirmó.

Indicó que el país fue invitado por Estados Unidos a integrar un grupo de trabajo, junto con Canadá, India, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, para analizar durante 60 días posibles acuerdos multilaterales en la materia.

“Vamos a defender la postura mexicana, que es el respeto equitativo, legal y justo en el acceso a minerales críticos”, puntualizó.

Lo que México necesita y lo que produce

Ebrard explicó que México carece o tiene disponibilidad limitada de minerales como aluminio, cobalto, cromo, titanio, níquel, paladio y platino, entre otros, fundamentales para sectores como el automotriz y tecnológico.

“Tenemos que garantizar el suministro. No podemos ser espectadores en un tema estratégico”, advirtió.

En contraste, México destaca en la producción de minerales como barita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, plata, plomo y zinc.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país figura entre los principales productores mundiales de ocho minerales considerados críticos por su relevancia económica y estratégica.

Litio y transición energética

Sobre el litio, Ebrard recordó que México cuenta con potencial en Sonora, aunque enfrenta retos técnicos y regulatorios para su explotación.

Por ahora, el Instituto Mexicano del Petróleo trabaja en el desarrollo de tecnologías que permitan viabilizar su producción a futuro.

Agenda internacional

El secretario de Economía adelantó que el tema será central en la XIV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), prevista del 26 al 29 de marzo en Camerún, donde se discutirá la reorganización del comercio global y las reglas sobre minerales críticos.

“Estamos en un momento de grandes cambios y México tiene que hacer valer su voz y sus intereses legítimos”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno federal reiteró que informará con transparencia cada avance en las negociaciones y que ningún compromiso vulnerará la soberanía nacional sobre los recursos minerales.

