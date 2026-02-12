Rechaza Federación muro fronterizo: 'Construimos puentes'

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no está de acuerdo con la construcción del muro fronterizo, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunciara la compra de acero para reforzar la barrera en la frontera sur de ese país.

“¿No ustedes han oído que nosotros no estamos de acuerdo con el muro?”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina de este jueves.

“Construimos puentes, no muros”

Sheinbaum recordó que hace unos días estuvo en Tijuana, Baja California, donde encabezó la inauguración de obras viales, y aprovechó para contrastar la visión de su gobierno.

“Cuando inauguramos el segundo piso en Tijuana dijimos: nosotros construimos puentes, no construimos muros”, señaló.

Subrayó que la postura mexicana ha sido constante a lo largo de distintas administraciones.

“Esa siempre ha sido la posición del gobierno de México, independientemente de los partidos políticos. Nosotros la sostenemos”, afirmó.

Cooperación, pero con enfoque humanitario

Aunque dejó claro el desacuerdo, Sheinbaum indicó que México mantiene la disposición de trabajar con Estados Unidos en materia migratoria.

“Buscamos siempre una relación bilateral adecuada y cooperamos también en el tema de migración, de manera humanitaria”, dijo.

Añadió que la construcción del muro corresponde a decisiones soberanas del gobierno estadounidense en su territorio.

“Ellos lo hacen del lado de su territorio”, puntualizó.

Compra de acero y nuevas barreras

El martes 10 de febrero, Kristi Noem informó en la red social X que firmó “el último contrato para la compra de acero para el muro”, acompañado del mensaje: “¡Construye, bebé, construye!”.

Just signed the last contract for the purchase of steel for the wall!



Build baby build. pic.twitter.com/IihkotweWV — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 10, 2026

La funcionaria ha defendido la ampliación de la barrera como una medida clave para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular.

Según cifras presentadas por Noem, el flujo de fentanilo ilegal se habría reducido 56% desde el inicio de la actual administración estadounidense.

Además, anunció la instalación de nuevas estructuras a lo largo del Río Bravo, en el condado de Cameron, como parte de un proyecto que contempla hasta 800 kilómetros adicionales de barreras.

Frente a este escenario, el gobierno mexicano mantiene su postura, la cual es privilegiar la cooperación y el diálogo bilateral, sin respaldar la construcción de muros como solución al fenómeno migratorio.

Comentarios