Designa el TFJA nueva integración de su Junta de Gobierno

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), los acuerdos que formalizan la nueva integración de su Junta de Gobierno y Administración, así como la adscripción de magistradas y magistrados a las secciones de la Sala Superior.

De acuerdo con el documento, el Pleno General de la Sala Superior designó a las magistradas Ariadna Camacho Contreras y Ludmila Valentina Albarrán Acuña como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, quienes ejercerán el cargo por un periodo de dos años.

La nueva integración quedará conformada de la siguiente manera:

Guillermo Valls Esponda, presidente del Tribunal y de la Junta de Gobierno y Administración.

Ariadna Camacho Contreras y Ludmila Valentina Albarrán Acuña, magistradas de la Sala Superior.

Carlos Humberto Rosas Franco y Hortensia García Delgado, magistrados de la Sala Regional.

Además, el TFJA informó sobre la adscripción de nuevos magistrados a las secciones de la Sala Superior: Selene Cruz Alcalá, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, quienes se incorporarán a distintas áreas del órgano jurisdiccional.

