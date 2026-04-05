Conciertos convierten playas de Tamaulipas en destino familiar

En un ambiente 100% familiar, las playas de Tamaulipas se llenaron de música y actividades durante la Semana Santa, con conciertos gratuitos que reunieron a visitantes locales, nacionales y extranjeros, informaron autoridades estatales.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que la temporada fue todo un éxito en los municipios de Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Soto La Marina y San Fernando.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa una sólida labor de gestión y promoción para fortalecer el turismo de Tamaulipas y los municipios se suman a este esfuerzo trabajando en estrecha coordinación con el gobierno estatal”, expresó.

Entre las actividades destacaron los conciertos gratuitos en playas como Miramar (Ciudad Madero), La Pesca (Soto La Marina), La Carbonera (San Fernando), Playa Bagdad (Matamoros) y Playa Tesoro (Altamira), donde miles de visitantes cantaron y bailaron.

Además, pudieron disfrutar de torneos de voleibol y fútbol playero, carreras de lodo, shows de payasos y Muñequitas, entre otras actividades recreativas.

Hernández Rodríguez explicó que estas acciones, promovidas por los Consejos Consultivos Municipales, buscan fortalecer el turismo estatal y nacional, asegurando que Tamaulipas siga siendo un destino atractivo para todos.

“Con estas estrategias, Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó.

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