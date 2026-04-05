Acumulan 255 horas de labores para rescatar mineros en Sinaloa

Con un acumulado de más de 250 horas de labores, más de 350 elementos continúan desplegados en la mina Santa Fe para rescatar a los tres mineros que continúan atrapados en el estado de Sinaloa.

Durante la jornada se concretó la instalación de una bomba de 25 HP en la denominada zona cero, la cual busca disminuir los niveles de agua presentes en la zona para así, reducir el riesgo de los brigadistas.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, este mecanismo disminuyó dos metros del nivel, lo que representa un desalojo aproximado de 12,600 litros. Esto permitirá a los rescatistas a acceder a la zona y avanzar hacia la zona en donde se encuentran los afectados.

Ante esto, se mantiene el retiro de material en el contrapozo 81 en constante observación y análisis técnico, para no interferir con las maniobras de bombeo en la zona.

Además, las autoridades se mantienen en reuniones para brindar acompañamiento a los familiares de los mineros atrapados. Les detallan las acciones realizadas durante las labores de búsqueda, como parte del protocolo de atención.

Estas labores se llevaron a cabo por medio de recorridos conjuntos entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También se cuenta con la presencia de la brigada USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., identificada como operadora de la mina Santa Fe.

Rescatan con vida a minero en Sinaloa; tres siguen atrapados

Luego de cinco días de intensas labores, brigadas de rescate lograron extraer con vida a uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo.

El minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue localizado y rescatado a las 00:25 horas de este lunes, después de más de 100 horas de trabajo continuo en condiciones adversas.

Aquí te presentamos la nota completa: Rescatan con vida a minero en Sinaloa; tres siguen atrapados

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