Destaca Sheinbaum mejora histórica de paz en México durante 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México registró durante 2025 la mejora más importante en materia de paz y seguridad en al menos una década, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2026 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal presentó el informe y subrayó que el país mejoró 5.1% en sus niveles de paz durante el último año, lo que, dijo, representa además el sexto año consecutivo de avances después de varios años de deterioro en materia de violencia.

“Es la mejora más significativa por lo menos en una década y representa el sexto año de avance tras años de deterioro sustancial”, expresó.

Sheinbaum afirmó que el reporte elaborado junto con organismos nacionales e internacionales refleja un reconocimiento a las acciones emprendidas en materia de seguridad pública y combate a la violencia.

Disminuyen homicidios y costos asociados a la violencia

El documento señala que uno de los factores principales detrás de la mejora fue la reducción en la tasa nacional de homicidios, la cual cayó 22.7% entre 2024 y 2025.

Esa disminución representó cerca de siete mil asesinatos menos en un solo año, además de una reducción de $382,000 millones de pesos en los costos asociados a homicidios, equivalente a una baja de 22.1%.

El informe también reportó una disminución de $89,000 millones de pesos en el gasto relacionado con fuerzas militares y seguridad nacional respecto al año anterior, luego de que en 2024 esos rubros alcanzaran niveles históricos.

Además, sostuvo que estos resultados están ligados a la estrategia de seguridad de su administración, así como a las políticas de austeridad y combate a la corrupción implementadas desde el gobierno federal.

“Más paz, más seguridad, reconocido internacionalmente”, afirmó.

Durante la presentación del informe, Sheinbaum también destacó que los resultados reflejan un cambio en la visión sobre movilidad, seguridad y desarrollo social en el país.

La titular del Poder Ejecutivo federal sostuvo que durante muchos años predominó una idea individualista sobre cómo resolver problemas relacionados con seguridad y transporte, pero aseguró que actualmente se apuesta por soluciones colectivas e infraestructura pública.

En ese contexto, señaló que los avances en seguridad, movilidad y bienestar requieren coordinación institucional y estrategias integrales para atender problemas como desigualdad, pobreza y violencia.

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