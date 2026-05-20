EUA sanciona a 14 personas ligadas a Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó este miércoles a 14 personas físicas y morales vinculadas a las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), más de una docena de personas se encuentran implicadas en operaciones delictivas como el lavado de dinero, venta y trasiego de drogas, mientras otros fungían como prestanombres, operadores financieros y cobradores.

Según las autoridades estadounidenses, las personas señaladas de cometer estos delitos son:

Armando de Jesús Ojeda Avilés: líder de red de lavado de dinero, venta ilícita de fentanilo y otras drogas.

Jesús Alonso Aispuro Félix: principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero

Rodrigo Alarcón Palomares: socio de Ojeda Avilés y ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos

Alfredo Orozco Romero: asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV: empresa de seguridad controlada por Alfredo Orozco. Gorditas Chiwas: restaurante controlado por Alfredo Orozco en Chihuahua Amalia Margarita Romero Moreno: socia que fungía como prestanombres.

Liliana Orozco Romero: socia que fungía como prestanombres. Jesús González Peñuelas: responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007. Importante distribuidor de cocaína y fentanilo. Castulo Bojorquez Chaparro: Estrecho colaborador de González Peñuelas, ha participado en la producción y distribución de drogas ilícitas en Estados Unidos. Fredi Ismael García Sandoval: Blanqueador de dinero procedente del narcotráfico en nombre de González Peñuelas. Luis Arnulfo Moreno Zamora: Supervisor de lavado de dinero y responsables del traslado de efectivo desde Estados Unidos a México Baltazar Saenz Aguilar: Supervisor de lavado de dinero y responsables del traslado de efectivo desde Estados Unidos a México Noe de Jesus Castro Rocha: Socio de González Penuelas en el tráfico de drogas, responsable de traficar cocaína y heroína a los Estados Unidos.

¿Cuáles son algunas de las sanciones económicas estipuladas en contra de estas personas?

Estos presuntos delincuentes podrían ser acreedores de diversas sanciones económicas, como el bloqueo de cualquier propiedad directa o indirectamente de la persona, el cual va desde el 50% hasta su totalidad.

"Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona."

Además, mencionaron que las personas que proporcionen información podrían ser acreedoras a una recompensa que podría llegar a los $1,000,000 dólares.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta célula delictiva se relaciona con el Cártel de Sinaloa, el cual es considerado como uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México y representa una grave amenaza para Estados Unidos.

"Conocidos colectivamente como Los Chapitos, los cuatro hijos del líder encarcelado del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera —Archivaldo Iván Guzmán Salazar (Iván), Jesús Alfredo Guzmán Salazar (Alfredo), Ovidio Guzmán López (Ovidio) y Joaquín Guzmán López (Joaquín)— consolidaron el control y asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre en Estados Unidos por cargos de narcotráfico."

Además, aseguraron que dichas sanciones pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros, debido al principio de responsabilidad objetiva.

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