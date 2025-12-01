Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7_fa2b17c7fd
Nacional

Destinan $208 millones para aguinaldo de diputados y senadores

El Manual de Remuneraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que cada senador recibirá más de $250,000 pesos

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Cámara de Diputados y el Senado de la República prepararon una bolsa superior a $208 millones de pesos para repartir los pagos correspondientes a fin de año.

Esto generó controversia debido a que se encuentran en el marco de la austeridad, sobre los ingresos públicos de México. Aunque dichos pagos se encuentran amparados, se mantiene un concepto respecto a los ingresos del Poder Legislativo.

¿Cuánto recibirán en la Cámara de Diputados?

De acuerdo con lo que establece la Ley de Remuneraciones cada uno de los 500 diputados de las bancadas recibirán alrededor de $304,048 pesos, acompañado con apoyos legislativos, aguinado correspondiente a 40 días brutos y dieta mensual. Lo que da un acumulado de $152 millones de pesos. 

header_6.png

El monto total para los diputados es significativamente mayor a lo que se recibió en comparación al 2024, donde solo se les pagó una parte proporcional que rondaba entre los $40,000 pesos.

Destinan 56.7 millones de pesos a Senado

Por su parte, el Senado de la República preparó en total, $56,746,624 pesos para cubrir el aguinaldo correspondiente a los legisladores.

Ibero.jpg

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que cada senador solo por aguinaldo recibirá $253,000 pesos brutos.

Entre los beneficios extra con los que cuentan los legisladores se considera la ayuda para despensa, vales, apoyo para vehículos, prima vacacional, entre otros.

 


