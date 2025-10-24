Cerrar X
inai_raquel_02bf2cbac1
Nacional

Detectan fallas graves en micrositios del extinto INAI

Raquel Buenrostro revela que la PNT y micrositios del INAI presentaban deterioro, vulnerabilidades y vacíos administrativos

  • 24
  • Octubre
    2025

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, denunció que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los micrositios del extinto INAI presentaban deterioros tecnológicos, vulnerabilidades críticas y vacíos administrativos al ser entregados a su dependencia.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria detalló que los sistemas contaban con servidores obsoletos, equipos de virtualización con baja capacidad, software desactualizado e incluso sitios comprometidos con virus troyanos, que mostraba artículos a la venta y puso en riesgo la seguridad de la información.

Buenrostro explicó que la migración de los portales de .org a .gob.mx busca garantizar seguridad y autenticidad de la información.

Además, destacó que aunque los respaldos se conservarán para auditoría, su contenido ya no tiene carácter oficial.

El diagnóstico también detectó fallas críticas en infraestructura, como sistemas de detección de incendios fuera de operación, aire acondicionado dañado, tableros eléctricos sin revisión y plataformas con software de más de 20 años de antigüedad.

Asimismo, la revisión de la entrega-recepción evidenció información faltante, como expedientes originales y manuales, lo que generó un proceso de deslinde de responsabilidades con apoyo del Órgano Interno de Control.

Buenrostro subrayó que la PNT es el vínculo entre el derecho a saber y el deber de informar, permitiendo a la ciudadanía realizar solicitudes de acceso a la información, consultar datos y presentar quejas ante autoridades competentes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

59d0895e2eb49ff1e15349d256fc5182c5210016w_2c7a285a66
Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca
b4ea0ed66109b0402ec50fd31aca7d18fa6a04a2w_c1be0f49aa
Canadá sorprendido por Trump al frenar diálogo comercial
EH_DOS_FOTOS_2025_10_25_T082915_309_ff6d598979
Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

wegvwevew_c3156ffb52
Cae red internacional de arte falso en Alemania y Suiza
59d0895e2eb49ff1e15349d256fc5182c5210016w_2c7a285a66
Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca
b4ea0ed66109b0402ec50fd31aca7d18fa6a04a2w_c1be0f49aa
Canadá sorprendido por Trump al frenar diálogo comercial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×