Detectan fallas graves en micrositios del extinto INAI

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, denunció que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los micrositios del extinto INAI presentaban deterioros tecnológicos, vulnerabilidades críticas y vacíos administrativos al ser entregados a su dependencia.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria detalló que los sistemas contaban con servidores obsoletos, equipos de virtualización con baja capacidad, software desactualizado e incluso sitios comprometidos con virus troyanos, que mostraba artículos a la venta y puso en riesgo la seguridad de la información.

Buenrostro explicó que la migración de los portales de .org a .gob.mx busca garantizar seguridad y autenticidad de la información.

Además, destacó que aunque los respaldos se conservarán para auditoría, su contenido ya no tiene carácter oficial.

El diagnóstico también detectó fallas críticas en infraestructura, como sistemas de detección de incendios fuera de operación, aire acondicionado dañado, tableros eléctricos sin revisión y plataformas con software de más de 20 años de antigüedad.

Asimismo, la revisión de la entrega-recepción evidenció información faltante, como expedientes originales y manuales, lo que generó un proceso de deslinde de responsabilidades con apoyo del Órgano Interno de Control.

Buenrostro subrayó que la PNT es el vínculo entre el derecho a saber y el deber de informar, permitiendo a la ciudadanía realizar solicitudes de acceso a la información, consultar datos y presentar quejas ante autoridades competentes.

