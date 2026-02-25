Podcast
Finanzas

Fraudes digitales en México: con la IA al acecho se disparan 200%

El país ocupa el octavo lugar mundial y el segundo en América Latina, reflejando el riesgo creciente ante la digitalización financiera

  • 25
  • Febrero
    2026

La inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza creciente para las finanzas de los mexicanos.

México se ubica entre los países más afectados por fraudes digitales, con un aumento de más del 200% en delitos como clonación de voz y deepfakes (es decir, contenidos falsos creados con IA que imitan la imagen o la voz de una persona para suplantar su identidad y cometer fraudes), situándose en el octavo lugar mundial y el segundo en América Latina.

Mayor inclusión financiera y nuevos riesgos

Hoy, ocho de cada diez mexicanos utilizan al menos un producto financiero formal, desde cuentas de ahorro hasta créditos y seguros.

Esta inclusión financiera abre oportunidades, pero también incrementa la exposición a suplantaciones de identidad y ataques sofisticados que aprovechan la rapidez de las plataformas digitales.

Herramientas de prevención y monitoreo

El incremento de fraudes deja en evidencia la necesidad de vigilancia constante, herramientas como las Notificaciones de Círculo de Crédito alertan de inmediato sobre movimientos o cambios inusuales en el historial crediticio, permitiendo actuar antes de que los delitos causen daños graves.

Hugh Bruce, de Círculo de Crédito, advierte: “Proteger la información financiera y monitorear el historial crediticio es la mejor defensa frente al fraude digital”, subrayando que la tecnología puede ser también una aliada estratégica para los usuarios.

Prevención ante la digitalización financiera

En un país donde la digitalización financiera avanza rápido, la prevención depende de la información oportuna y del control activo.

Mantenerse alerta y aprovechar herramientas de monitoreo fortalece la seguridad de las finanzas personales y ayuda a tomar decisiones con confianza.


Comentarios

Etiquetas:
