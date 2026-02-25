Piden apoyo para identificar cuerpo hallado en brecha Las Anacuas

A través de un boletín informativo emitido por colectivos de búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se informó sobre la localización de un cuerpo calcinado en la brecha Las Anacuas, en el municipio de Reynosa, hecho ocurrido el pasado 24 de febrero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presenta varios tatuajes visibles que podrían ser clave para lograr su identificación.

Entre las señas particulares destaca un tatuaje con la leyenda “Keep going”, en tinta negra, ubicado en la cara lateral izquierda del cuello.

Asimismo, en la región pectoral izquierda se observan varias frases tatuadas en tinta negra, entre ellas: “Protege a tu familia”, “Mantén tu posición”, “Trabaja en equipo”, “Expresa tu opinión” y “Deja tu marca”.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para poder avanzar en el proceso de identificación de la persona.

Autoridades solicitan apoyo ciudadano para agilizar proceso

En caso de reconocer alguno de los tatuajes o contar con información que permita ubicar a familiares, se pide acudir a la Unidad General de Investigación 2, ubicada en la colonia Puertas del Sol, sobre Pemex Poniente s/n, en Tamaulipas.

El llamado fue calificado como urgente por parte de las autoridades y colectivos, con el objetivo de agilizar el procedimiento de identificación.

