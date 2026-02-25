Alcalde de NY lanza invitación en español para ciclo escolar

En un esfuerzo por derribar las barreras de idioma y económicas que afectan a la comunidad hispana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez hicieron un llamado a las familias latinas para inscribir a sus hijos en el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Un mensaje de inclusión y accesibilidad

Durante el anuncio, realizado parcialmente en español, el edil enfatizó que el acceso a la educación inicial y el cuidado infantil es un derecho, no un privilegio; mientras que la congresista subrayó que el sistema escolar de la ciudad no distingue a residentes o migrantes.