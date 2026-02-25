Alcalde de NY lanza invitación en español para ciclo escolar
- 25
-
Febrero
2026
En un esfuerzo por derribar las barreras de idioma y económicas que afectan a la comunidad hispana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez hicieron un llamado a las familias latinas para inscribir a sus hijos en el próximo ciclo escolar 2026-2027.
Un mensaje de inclusión y accesibilidad
Durante el anuncio, realizado parcialmente en español, el edil enfatizó que el acceso a la educación inicial y el cuidado infantil es un derecho, no un privilegio; mientras que la congresista subrayó que el sistema escolar de la ciudad no distingue a residentes o migrantes.
"Cualquier padre de familia de Nueva York, sin importar su ocupación, ingreso o estatus migratorio, es elegible para registrar a sus hijos", aseguró la funcionaria.
Un privilegio cada vez más costoso
Uno de los puntos centrales del mensaje fue el impacto económico en los hogares neoyorquinos, pues, según datos proporcionados por la alcaldía, el costo promedio del cuidado infantil en la ciudad ha llegado a alcanzar los $26,000 dólares anuales por niño.
Mi español es… no muy bueno. Pero la lucha para cuidado infantil universal? Eso es muy bueno.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026
Asi que traje una amiga para ayudarme a compartirles porque registrarse para el kinder-3 y prekinder esta semana importa. Vamos a registrarlos.
Visite https://t.co/Ghy11RZNkq para… pic.twitter.com/8GkRRPJeDX
"El cuidado infantil gratuito es una de las formas más importantes con las que podemos lograr tener una ciudad más asequible para todos", añadió Ocasio-Cortez, destacando que el programa actual elimina este costo para las familias.
Fechas clave y cómo registrarse
La fecha límite para las inscripciones de kínder y prekínder es el próximo 27 de febrero y las familias tienen tres vías principales para realizar el trámite:
En línea: A través del portal oficial myschools.nyc.
Presencial: Visitando los Centros de Bienvenida Familiar en cualquiera de los cinco condados.
Telefónica: Llamando al 718-935-2009. Este servicio cuenta con asistencia en más de 200 idiomas para garantizar que ninguna familia sea excluida por no saber inglés.
