Detienen a 'Cabo 13' y otros cinco tras cateos en Tijuana

Un total de cinco personas fueron detenidas tras dos cateos en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal en Tijuana, Baja California; se aseguraron armas de fuego, cartuchos y dosis de droga

Como primera acción, los elementos de seguridad se dirigieron a un inmueble ubicado en la Calle Hacienda San Bruno en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y a una mujer, aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

Los detenidos fueron identificados como: Alfonso Villa Briones, alias "Cabo13", Juan David Ramírez Saldaña y Lizeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia alias "El Chila", y Rosa María García Flores, todos ellos integrantes del cartel que opera en la zona.

De manera simultánea, en la calle Privada el Aguacaliente, en la colonia Las Américas, agentes cumplimentaron otra diligencia, donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Los cinco detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y en custodia de las autoridades.

