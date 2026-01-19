Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_Csv_Wv_Wk_AE_5_IGI_128a878c02
Nacional

Detienen a 'El Mantecas' en operativo federal en Sinaloa

Fuerzas federales capturaron en Badiraguato a Iván Valerio 'N', presunto jefe criminal ligado a los Beltrán Leyva, junto con siete personas

  • 19
  • Enero
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, señalado como presunto jefe de una facción criminal vinculada a los Beltrán Leyva.

La captura se realizó durante un despliegue de fuerzas federales en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, uno de los territorios históricamente relacionados con actividades del narcotráfico.

El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el funcionario, junto con el presunto líder criminal fueron detenidas siete personas más, consideradas integrantes de su grupo delictivo.

EH COLLAGE - 2026-01-19T123852.699.jpg

Enfrentamiento y decomisos

Durante recorridos de investigación en comunidades serranas, los elementos federales detectaron a un grupo de personas armadas que abrió fuego al notar la presencia de las autoridades, por lo que se repelió la agresión y se controló la situación.

Como resultado, se aseguraron una ametralladora, un fusil Barrett, ocho armas largas, cargadores, municiones, 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.

EH COLLAGE - 2026-01-19T123735.186.jpg

Centro de producción de drogas

En el mismo despliegue se localizó y aseguró un centro de producción de drogas sintéticas operado por esta célula criminal, lo que representa un golpe relevante a su capacidad operativa.

Las autoridades informaron que la detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones y que las fuerzas federales mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de vigilancia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rfsgds_b86f13dfe9
Raúl Cantú da banderazo a recarpeteo de Carretera a Colombia
86a1f377_a482_48cc_b088_294d2048071f_9cd4cb24df
Destaca Américo baja del delito y nueva estrategia de seguridad
escena_bilie_eilish_premio_justicia_ambiental_88d4571015
Billie Eilish critica al ICE por durante premiación en Atlanta
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL
Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_03_37_PM_54889b96a9
Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×