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Sinaloa nombra a Sinuhé Téllez López como secretario de Seguridad

Sinuhé Téllez López fue designado titular de Seguridad Pública de Sinaloa tras la salida de Óscar Rentería Schazarino, quien dejó el cargo luego de 15 meses

  • 16
  • Marzo
    2026

Este lunes, el general brigadier Sinuhé Téllez López fue designado como el nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en sustitución de Óscar Rentería Schazarino, quien presentó su renuncia luego de 15 meses en el cargo.

De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la llegada de Téllez López fue propuesta por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en reconocimiento a su trayectoria de 35 años en las Fuerzas Armadas.

Previo a esto, Sinuhé Téllez López fungía como comandante del 110 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de San Ignacio.

“Trabajamos muy bien con el general Schazarino, nos apoyó mucho en la coordinación entre todas las fuerzas, y sigue la coordinación, por lo que en primer término quiero expresar mi reconocimiento al general Schazarino; y el general Trevilla me hizo el favor de hacerme una propuesta para nuevo secretario, que es el caso del general Sinuhé Téllez López”, dijo.

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El ahora titular de Seguridad Pública de Sinaloa posee una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Dirección Estratégica y otra maestría en Seguridad Nacional.

Además, ha ocupado cargos en Torreón, Coahuila; en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.

Con este nuevo nombramiento, Téllez López se convirtió en el tercer secretario de Seguridad del estado desde 2024, año en el que inició él con “Los Chapitos” y “Los Mayos”, además de también ser el cuarto en la administración de Rubén Rocha Moya.

Según lo informado por las autoridades estatales, Rentería Schazarino se fue para asumir la titularidad de la Guardia Nacional en Mérida, y no por la falta de resultados en Sinaloa.


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