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Balacera en taller mecánico deja tres fallecidos en Veracruz

Peritos criminalistas y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias en el lugar de los hechos

  • 16
  • Marzo
    2026

Un ataque armado registrado la mañana del lunes 16 de marzo dejó un saldo de tres personas muertas y al menos un lesionado en la congregación de El Castillo, ubicada en el municipio de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió en un taller mecánico localizado cerca de la carretera Xalapa–Alto Lucero, en las inmediaciones de la calle Río Acuña, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Hombres armados irrumpen en el negocio

Según los primeros informes, un grupo de sujetos armados llegó al establecimiento y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro del taller. La agresión ocurrió de forma directa y en cuestión de segundos dejó a varias víctimas tendidas en el lugar.

Paramédicos que acudieron tras el reporte confirmaron que tres personas murieron a consecuencia de los impactos de bala, mientras que al menos una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Zona acordonada y fuerte movilización policiaca

Tras el ataque se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para permitir las labores de investigación.

La presencia de patrullas y unidades de emergencia provocó la interrupción momentánea de la circulación en algunos tramos cercanos a la carretera Xalapa–Alto Lucero mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Fiscalía inicia investigación por triple homicidio

Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias en el sitio del ataque.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para confirmar oficialmente la causa de muerte y avanzar en la identificación de las víctimas.

"Esta institución reitera su compromiso inquebrantable con la procuración de justicia, el Estado de Derecho y la seguridad de las familias veracruzanas". mencionó la fiscalia en un comunidado. 

Autoridades buscan esclarecer el móvil del ataque

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

La agresión ocurrió en una zona ubicada a las afueras de la capital veracruzana, lo que generó preocupación entre habitantes de la congregación El Castillo, quienes reportaron haber escuchado varias ráfagas de disparos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.


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