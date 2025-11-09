Cerrar X
rneyjry_c7d3a8e957
Nacional

Detienen a exagente del Cisen por el asesinato de Colosio

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión federal, y marca la segunda vez que Sánchez Ortega es arrestado en relación con el caso

  • 09
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), acusado de ser el presunto segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión federal, y marca la segunda vez que Sánchez Ortega es arrestado en relación con el caso.

De acuerdo con la FGR, el exagente fue liberado en aquella ocasión “por falta de elementos”, pese a haber dado positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparo de arma de fuego.

Asimismo, las investigaciones de la época revelaron que Sánchez Ortega vestía una chamarra manchada con sangre de Colosio tras el ataque.

Fue hasta 2024 cuando la FGR lo identificó formalmente como segundo tirador, señalando además que en su liberación original hubo un “evidente encubrimiento delictivo”, presuntamente con la participación de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del Cisen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_29_2230825a02
Durazo solicita apoyo en peritaje de incendio en Waldo's
ik_fgilyh_fa31f0c4d3
Detienen al exrector de la UAEM por caso 'Estafa Maestra'
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T131503_098_d1743f946d
Santiago ofrece descuentos especiales durante 'Buen Fin 2025'
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T130418_739_f77c5ef33a
Detienen a dos integrantes de célula que traficaba armas a EUA
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×