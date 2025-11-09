Detienen a exagente del Cisen por el asesinato de Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), acusado de ser el presunto segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión federal, y marca la segunda vez que Sánchez Ortega es arrestado en relación con el caso.

De acuerdo con la FGR, el exagente fue liberado en aquella ocasión “por falta de elementos”, pese a haber dado positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparo de arma de fuego.

Asimismo, las investigaciones de la época revelaron que Sánchez Ortega vestía una chamarra manchada con sangre de Colosio tras el ataque.

Fue hasta 2024 cuando la FGR lo identificó formalmente como segundo tirador, señalando además que en su liberación original hubo un “evidente encubrimiento delictivo”, presuntamente con la participación de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del Cisen.

