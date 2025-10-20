Cerrar X
Nacional

Detienen a ‘la Jefa’, pareja del líder del Cártel de Tláhuac

Autoridades capitalinas detuvieron a Verónica M. S., identificada como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, 'Felipillo', líder del Cártel de Tláhuac

  • 20
  • Octubre
    2025

Autoridades capitalinas detuvieron a Verónica M. S., alias “la Jefa”, identificada como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, “Felipillo”, líder del Cártel de Tláhuac, durante dos cateos realizados en la Ciudad de México como parte de acciones para desarticular grupos delictivos.

Las investigaciones revelaron que las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, en Tláhuac, eran zonas de movilidad de personas vinculadas con actividades ilícitas. Con base en esta información se obtuvieron órdenes de cateo para dos inmuebles.

En el primer operativo fueron detenidos Maricela J. H. (41 años), Juan Aarón S. M. (42), con antecedentes por robo agravado en 2010, y Axel Zaid S. J. (23). Además, se aseguraron 109 bolsitas con presunta mariguana, 487 dosis de aparente cocaína y 84 de posible metanfetamina.

En el segundo cateo fue capturada “la Jefa”, de 31 años, quien contaba con antecedentes delictivos de 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Al momento de su detención tenía en su poder 97 dosis de presunta mariguana, 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina, 335 envoltorios de aparente cocaína, 97 bolsitas con cocaína en piedra y un teléfono inteligente.

Los otros tres detenidos también formarían parte de la misma célula criminal dedicada a extorsión, narcomenudeo, homicidios, préstamos gota a gota y despojo de predios. El Cártel de Tláhuac opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, así como en puntos específicos del Estado de México.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades para continuar las investigaciones.


