Detienen a hombre con más de tres kilos de cocaína en el AICM

Un hombre de nacionalidad mexicana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras ser sorprendido con más de tres kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje, informó la Secretaría de Marina (Semar).

El aseguramiento se realizó en la Terminal 2, donde personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), en coordinación con autoridades aduaneras, detectó irregularidades durante la revisión de una maleta perteneciente a un pasajero procedente de Bogotá, Colombia.

Droga oculta en doble fondo de maleta

Durante la inspección, los elementos localizaron un doble fondo en el equipaje, lo que derivó en una revisión más detallada con apoyo de equipo especializado.

En el interior fueron halladas dos bolsas de plástico que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 730 gramos y 2.565 kilogramos, respectivamente.

Tras aplicar pruebas colorimétricas, el resultado fue positivo a clorhidrato de cocaína, confirmando la naturaleza del cargamento asegurado.

Puesto a disposición de la FGR

El individuo fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.

Asimismo, su detención fue registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, como parte del procedimiento legal.

Refuerzan seguridad en el AICM

La Secretaría de Marina indicó que este tipo de acciones forma parte de los operativos permanentes de vigilancia que se llevan a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El objetivo es fortalecer la seguridad en los recintos aeroportuarios y evitar el tráfico de sustancias ilícitas a través de vuelos comerciales.

El AICM es considerado un punto estratégico en la detección de drogas, por lo que se mantienen revisiones constantes en vuelos nacionales e internacionales.

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