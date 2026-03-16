Cae 'Pepe', responsable de traslado de pareja de 'El Mencho'

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a José “N”, alias “Pepe”, identificado por autoridades militares como presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga.

La V Región Militar informó que la captura ocurrió durante patrullajes terrestres realizados por fuerzas federales en esa demarcación del estado de Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es considerado uno de los principales responsables de la logística del grupo criminal, por lo que su arresto representa un golpe a la estructura operativa de la organización.

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron droga, armamento y un vehículo, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para su análisis y cadena de custodia.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el tipo ni el volumen de la droga incautada, ni las características del armamento decomisado.

Vinculación con líder del CJNG

Según información de la autoridad militar, José “N” habría sido la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, hacia el municipio de Tapalpa el pasado 22 de febrero de 2026.

Este señalamiento forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades federales para identificar la red de apoyo logístico del grupo criminal.

Tras su captura, el presunto operador fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con sede en Guadalajara.

En esa instancia se realizarán las investigaciones, peritajes correspondientes y la definición de su situación jurídica, mientras continúan las indagatorias para determinar su presunta participación dentro de la estructura del CJNG.

Las autoridades federales no han informado hasta ahora si existen más personas involucradas en el operativo ni si se realizaron otras detenciones relacionadas con el caso.

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