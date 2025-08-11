Cerrar X
Nacional

Detienen en Chiapas a 56 policías por vínculos con red criminal

Además se reporta de manera extraoficial la detención de cuatro civiles; el aseguramiento de un rancho, cuatro casas, nueve vehículos, 10 caballos y un jaguar

  • 11
  • Agosto
    2025

La noche de este lunes, al menos 56 elementos de la policía municipal de los municipios Cintalapa y Jiquipilas, Chiapas, fueron detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en operativos de seguridad.

El operativo formará parte de un despliegue encabezado por autoridades federales y estatales, quienes están detrás del narcotraficante Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias "El señor de los caballos", a quien se le vincula con un grupo criminal con quien elementos de seguridad federales y estatales han tenido enfrentamientos en la zona fronteriza con Guatemala.

Además de los policías, se reporta de manera extraoficial la detención de cuatro civiles; también fue asegurado un rancho, cuatro viviendas, nueve vehículos, diez caballos y un jaguar, según fuentes cercanas al operativo.

En el despliegue operativo intervinieron fuerzas federales, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En el operativo se utilizó un helicóptero Black Hawk, el cual sobrevoló caminos de terracería en diversos ejidos, mientras en tierra avanzaban unidades tácticas y tanquetas blindadas. 

Del mismo modo, se establecieron retenes estratégicos en las entradas y salidas de ambos municipios.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo logró la detención de Valdovinos Mendoza.

Fue apenas en enero de este año que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó sobre la detención de 65 policías, dos funcionarios públicos y 11 personas más, que contaban con vínculos de una red de extorsión en el estado.


