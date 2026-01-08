Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
chaleco_confiscado_en_tamaulipas_bfe2a44ac3
Tamaulipas

Armas de alto poder y vehículo blindado son decomisadas

El aseguramiento se llevó a cabo durante patrullajes de reconocimiento terrestre en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

  • 08
  • Enero
    2026

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron armamento de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico durante un operativo de vigilancia realizado el pasado 4 de enero de 2026 en inmediaciones de la carretera Hermanos Gutiérrez de Lara, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero.

De acuerdo con un boletín emitido por las Comandancias de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo durante patrullajes de reconocimiento terrestre como parte de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre lo decomisado se encuentran dos fusiles Barrett calibré.50, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos útiles, un vehículo con blindaje artesanal conocido comúnmente como “monstruo” así como diverso equipo táctico.

armas-decomisadas-en-tamaulipas .jpg

chaleco-decomisado-en-2026 .jpg

Las autoridades informaron que todos los indicios fueron puestos a disposición de las instancias competentes para que se determine su situación jurídica y se continúen las investigaciones correspondientes, además de las acciones periciales necesarias.

El Ejército Mexicano destacó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, subrayando que el objetivo principal es coadyuvar a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

Finalmente, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea refrendaron la decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ice_mineapolis_4bc0f3aad6
Minnesota declara emergencia tras muerte de mujer por el ICE
Chocan_trailer_robado_Mexico_Queretaro_650b073cac
Chocan tráiler robado contra caseta de autopista México-Querétaro
nueve_integrantes_cjng_puebla_d3014aa5a9
Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

inter_groenlandia_f72680f333
EUA analiza pagos millonarios para atraer a Groenlandia
inter_trump_0ced22a165
'No necesito el derecho internacional', asegura Trump
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×