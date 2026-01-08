Armas de alto poder y vehículo blindado son decomisadas

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron armamento de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico durante un operativo de vigilancia realizado el pasado 4 de enero de 2026 en inmediaciones de la carretera Hermanos Gutiérrez de Lara, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero.

De acuerdo con un boletín emitido por las Comandancias de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo durante patrullajes de reconocimiento terrestre como parte de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre lo decomisado se encuentran dos fusiles Barrett calibré.50, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos útiles, un vehículo con blindaje artesanal conocido comúnmente como “monstruo” así como diverso equipo táctico.

Las autoridades informaron que todos los indicios fueron puestos a disposición de las instancias competentes para que se determine su situación jurídica y se continúen las investigaciones correspondientes, además de las acciones periciales necesarias.

El Ejército Mexicano destacó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, subrayando que el objetivo principal es coadyuvar a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

Finalmente, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea refrendaron la decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de la población.

Comentarios